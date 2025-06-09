9月起「國中男女」都可打HPV疫苗　醫示警「成人2狀況」也要打

▲台灣感染症醫學會等團體呼籲，已有性經驗或曾感染HPV，都建議接種疫苗。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

別再誤以為人類乳突病毒（HPV）只和女性有關，其實男性感染率更高、病毒更難清除。台灣在今年9月起，領先日本與韓國，將國中男生納入接種對象，預估受惠國中男生約8至9萬人。醫師也呼籲，已有性經驗或曾感染HPV，都建議接種疫苗。

談到HPV，多數人腦中浮現的是「女性」與「子宮頸癌」，但其實男性從來不是局外人。台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長、台大醫院副院長婁培人說明，即便是單一性伴侶，甚至沒有性生活的人，仍然可能感染HPV，絕大部分HPV感染雖源自性行為，但也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液感染。

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台灣感染症醫學會代表林冠吟醫師提到，無論男女，一生中感染HPV的機率高達5到9成，雖然9成感染者體內病毒會在1年內清除，但仍有少數會持續感染，進而惡化致癌。

根據美國流行病學研究指出，18歲至59歲男性每2人就有1位生殖系統感染HPV，感染後不易出現病徵，也沒有像女性子宮頸抹片這類常規檢查，更容易在不知情之下傳染給另一半。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，根據國際趨勢，HPV相關的口咽癌新增病例在歐美多國已超越子宮頸癌，台灣也已觀察到相同趨勢，反映兩性皆須透過疫苗建立健康防線​。

另根據癌症登記報告顯示，每年有超過1萬人新診斷為頭頸癌、近4000人因此喪命，當中不乏因HPV持續感染所致。對此，台灣感染症醫學會近期號召8大醫學會，共同提出「台灣成人HPV疫苗指引」，呼籲即使已有性經驗或曾感染HPV，仍應接種疫苗以預防其他型別感染。

HPV感染與多種癌症密切相關，不只會引發子宮頸癌，也是男性常見的頭頸癌、肛門癌，甚至菜花（生殖器疣）等的危險因子。國健署署長吳昭軍表示，第1年開放男生接種，希望施打率可以達到8至9成，國中女生也要維持9成施打率，預計今年接種公費HPV疫苗人數有望達到18萬人，整體預算約4.7億元。