氣管破洞「腳趾甲」來補　台大醫靈感破解外科「聖杯」難題

▲台大醫院首創腳趾甲重建氣管，技術持續發展，上週完成第6例。（圖／黃培銘醫師提供，下同）

記者邱俊吉／台北報導

一般人以為的廢物「腳趾甲」竟可救人一命。台大醫院曾發表以主動脈組織重建氣管的成果，並救回一名騎車發生意外的青年，而當時醫療團為搶命，一開始是先用腳趾甲修補氣管，其實此技術也是全球首創，上週才完成第6例，其最初構想則來自於胸腔外科主任黃培銘的「靈光一閃」。

談到氣管重建，黃培銘表示， 其向來被視為胸腔外科的「聖杯」（Holy Grail），是外科技術一大挑戰，也是許多醫師夢想達成的「最後拼圖」，主因是氣管全長只有12公分，可安全切除並縫合、重建的長度僅2至4公分，難度相當高。

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黃培銘指出，醫界過去嘗試以肋軟骨、耳軟骨、鼻骨，甚至3D列印材料重建氣管，卻紛紛面臨變形、吸收、感染等問題，無法穩定維持氣管功能，他自己也花了許多時間思考突破，一度找不到解方，直到某日在院內走廊遇到整形外科同事，兩人之前曾就此交換想法，當時小聊一下，靈感卻突然來了：「能不能用腳趾甲？」

對此靈感，黃培銘說， 氣管有一定的硬度，又有具彈性的組織，性質「軟硬兼備」，也因此不容易找到理想的替代材質，而指甲也有這種堅硬、富彈力的特性，且能持續再生，取用無虞，即使手指甲可能太小，但大拇趾趾甲足可取下2公分以上長度來覆蓋氣管缺損，於是他便開始鑽研腳趾甲重建氣管可行性。

經多次討論與試驗，黃培銘與團隊在2017年進行首例腳趾甲重建氣管手術，術前須先將患者大拇趾趾甲徹底消毒，並清除其所含幹細胞，以防植入後有增生等狀況，同時雕塑成所需形狀，再縫接於氣管缺損處，術後追蹤多時，均無異常。

針對累積治療成果，黃培銘說，至今已成功5例，分別應用於氣管狹窄、氣管軟化及腫瘤侵蝕等不同個案，術後癒合情況良好，未發生狹窄或感染，而上週完成的第6例則仍待追蹤。

▲患者自己的腳趾甲經處理後用於氣管食道瘻管的修補 。

黃培銘也說，相關成果之前已發表於國際知名期刊《JTCVS Techniques》，並一度在相關學術搜尋排名首位、連續半年居於前3，文獻瀏覽逾150萬次，雖未辦記者會，但「許多專家、學者聽到了都眼睛一亮」。

黃培銘表示，此技術仍處於中、短段氣管重建階段，尚未應用於長段缺損，將與團隊持續探討多片指甲拼接、加覆軟組織等方式，希望這段追尋聖杯的旅程，能為全球胸腔外科帶來更多突破。