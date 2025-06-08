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不只是情緒問題！醫揭7大「無感壓力源」：會加速老化

▲上班族,失業,工作壓力,職場,煩惱。（圖／達志／示意圖）

▲醫師提醒，很多外表正常的人身體其實可能已長期處於高壓狀態。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

許多人都認為自己沒什麼壓力，但其實很多外表正常、生活穩定的人，身體其實可能已長期處於高壓狀態。醫師指出，身體所承受的壓力，其實來自更多層面，包括「長期睡不好、飲食不均衡、血糖波動、缺乏抗氧化營養素、腸道菌相失衡、反覆感染或長期接觸環境毒素」等都是身體的「無感壓力」，而這都會加速身體老化。

開業診所整合醫學醫師顏佐樺指出，睡不好、飲食不均衡、免疫力下降或慢性發炎，這些壓力不一定立即引發疾病，卻會逐漸消耗細胞修復力，加速老化，因此壓力不只來自情緒 飲食不均、睡眠品質不佳都是壓力源。

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顏佐樺說，平常談到壓力，想到的多半是工作負荷、情緒緊繃，或是人際間的煩惱，但很多人誤以為壓力只來自心理層面，這是非常常見的迷思，身體不會去分辨壓力到底來自情緒、飲食、睡眠、代謝問題，對身體而言，壓力就是壓力，反應路徑幾乎一致，最終可能導致的，就是慢性發炎、氧化傷害與老化。

不過壓力本身不是壞事，適度的壓力反而有助於身體建立應變能力，例如在感染時，發炎啟動對抗病原的保護性反應。但顏佐樺指出，若這些反應長期無法解除，或身體長期處於過高壓力中，就可能轉化為慢性發炎與持續性損傷，這類發炎反應會進一步干擾自律神經、睡眠與代謝功能，甚至影響情緒調節，讓身體陷入惡性循環。

顏佐樺直言，在臨床中經常看到，長期處於高壓狀態的人，不僅免疫功能下降，也常伴隨氧化壓力升高與細胞修復遲滯，當壓力荷爾蒙長期偏高，會破壞血糖與代謝平衡，加速老化進程，久而久之，身體就像一台未曾保養的機器，開始從體力、膚況到睡眠品質出現下滑跡象。

生活不可能完全沒有壓力，關鍵在於是否能及時察覺並適度調節。顏佐樺強調，有意識的停下來非常重要，每天留一些空白時間，靜下來感受身體與情緒的狀態，許多人忙到忽略了緊繃與低落，直到身體出現反應才發現異常，停下來就是壓力調節的練習，可能只是幾分鐘的正念呼吸，或靜靜回顧一天的經歷，就足以幫助自己慢慢從高壓中抽離。

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關鍵字： 無感壓力 壓力 情緒 高壓

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