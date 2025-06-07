公衛師教考訓用失衡「難入公職」　陳時中提解方

▲公共衛生師法五週年論壇，行政院政務委員陳時中（左）與公衛師公會理事長翁瑞宏（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

公衛師被視為是推動衛生政策、醫療體系轉型的重要即戰力，台灣在2020年成為亞洲首個通過《公衛師法》的國家，並且在2021年進行首屆公共衛生師國家考試，到今年即將邁入第五屆，但是公衛師職涯發展仍受限，難以進入公職。行政院政務委員陳時中表示，應讓公衛師的法定職位明確、工作管道順暢，會全力支持。

台北市公共衛生師公會今日舉辦「公共衛生師法」五週年論壇，公會理事長翁瑞宏指出，面對流感、新冠疫情及多種呼吸道病毒同時爆發，加上醫療院所基層人力不足與斷層的嚴峻挑戰，公衛師在政策設計、健康倡導、風險溝通與社區動員等方面具備獨特優勢，能有效彌補現行體系的制度缺口。

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然而目前公衛師職涯發展路徑卻十分狹窄，翁瑞宏指出，畢業後公衛相關畢業生，雖多數仍進入公務體系，但卻多是短期約聘人員，無法名符其實進入體系、發揮所長，呼籲中央政府儘速啟動「公職公衛師制度」，提供明確的進用職務，充分發揮專業價值，進一步強化公衛體系。

國健署副署長賈淑麗與談時直言，公衛師面臨教考訓用失衡的狀態，特別是「考」與「用」還有很多努力空間。根據2024年統計，該年度報考公衛師人數僅有2991人，缺考率卻高達24%，相較於護理人員平均缺考率只有10%。而公衛師及格率只有13.72%，執登率也只有14%，都屬嚴重偏低，護理人員即便面臨人力流失困境，都還有將近6成的執登率。

陳時中後續受訪說明，公衛師從專技人員轉任公務人員，相關考試與職系對照考試院已經完成，職系放在衛生行政、衛生技術上，理論應該是順暢的，但是公務機關就要「白紙黑字」，不然可能會覺得與法規不符。後續應該在相關「員額配置表」將公衛師列入組織編制；另一方面請考試院協助函示，助公共行政體系弄清楚，也讓法定管道順暢。

陳時中也提到，以往公共衛生是以大範圍的人口制定政策方向，但隨著人才及科技發展，將走向「精準公衛」，公衛師在資料收集方面扮演重要角色，結合大數據分析和AI工具，可以進行「精準公衛」的規劃，比起過往以專家討論為主步調比較慢，精準公衛可更具時效性。

翁瑞宏表示，目前多個地方衛生局及醫療院所已表達支持，期望將公衛師納入人才庫，凸顯公職公衛師試辦計畫的迫切性，建議衛福部成立「跨司署公共衛生師制度小組」，邀集國民健康署、疾病管制署、食藥署及醫事司等相關單位，共同設計制度架構與用人模式，擬定職責標準、任用資格及監測指標，推動制度化與法制化。