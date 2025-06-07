明年健保費恐漲？陳時中不說死：醫療費用應「上升多一點」

▲行政院政務委員陳時中出席公共衛生師法五週年論壇。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

根據最新2026年健保總額範圍草案，若採取高推估5.5%方案，明年健保總額將高達9883.1億，保費勢必面臨調漲壓力。行政院政務委員陳時中今（7）日受訪表示，為了達到2030年癌症死亡率減少1/3，今年篩檢預算投入增加快一倍，考量初期被篩出的病人會增加，明年醫療費用應該要「上升多一點」。

根據衛福部的最新試算，2026年健保總額範圍草案，低推估為2.942％，高推估則與去年相同為5.5％。若採低推估，明年健保總額將增加276億，達到9644.1億，安全準備金為1.31個月；若採高推估，總額將增加515億，達到9883.1億，但安全準備金只剩下0.96個月，不足法定1個月水位，恐怕得調漲健保費。

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衛福部長邱泰源日前受訪表示，變數很多，因為財源會浮動，現在還不敢確定，基本上還不會到需要調高保費的情況。

陳時中今日受訪問時被問及保費議題，他笑稱「這種假設性的問題我們不回答了」，但他也解釋，邱部長說先不調，是顧及保費對民眾生活相對影響大，要有更多精細討論，也要根據國發會最後擬定結果與健保會協商結果，才有辦法做政策規劃，要站在人民的角度「顧健康又要顧荷包」，兩者都要做好。

談到健保財務，陳時中指出，健康整體費用主要影響有4項，分別是老齡化、人口減少、高科技影響以及篩檢。其中賴清德總統健康台灣提出目標2030年癌症標準化死亡率減少1/3，今年癌症篩檢新增投入40億預算，增加快達到一倍。陳時中說，篩檢是好事情，長期下來可以節省醫療費用支出，但是早期發現還是要搭配早期治療，所以短期還是會讓醫療費用增加。

陳時中強調，篩檢出來的個案就應該讓他接受治療，然後要有健康管理，包含飲食、生活習慣等，十年後醫療費用才會往下降，才能達到平衡。也因此，他認為「明年醫療費用應該要上升多一點」，而且要明確地把這些癌症篩檢成果，有一個專案計畫，規劃時把個案管理費用加上去。

近來持續有新藥新科技發展，費用也相對高昂，陳時中說，這是罹患困難、嚴重疾病患者的「最後稻草」，如果政府不給這個稻草，民眾尋求外面偏方，讓身體狀況更糟，後續再產生相關醫療費用恐怕更多，所以這是需要評估的。

至於人口結構變化，陳時中指出，相較以前有人口紅利，台灣從2020年開始人口負成長，光去年出生13萬人、死亡20萬人，相差就達7萬，總人口減少千分之三，「這些保費收入就沒了」。整體保費收入減少，可支付能力降低，但高齡者使用醫療資源多，且人數持續增加，政府應該在規劃保費時把人口結構納入考量。