新冠延燒憂急診再塞　陳時中曝「待床警戒值」：這波應能安然度過

▲行政院政務委員陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情連續8周上升，最快本月底達到高峰，醫師工會預期急診可能繼續塞爆。行政院政務委員、前衛福部長陳時中今日分析，這波比較擔憂的確實是醫療量能，不過和今年初急診壅塞時相比，新冠最高峰就診人次較低且重症較少，另一方面，今年初最緊繃時全國待床人數可達2400人，至於目前則約1600人，距離需要警戒的2000人也尚有餘裕，預期應能安然度過此次疫情。

新冠疫情續燒，上周新冠近6.3萬人次就診，且新增132例重症、15例死亡，在就診與重症人數方面創今年新高。疾管署副署長羅一鈞日前說明，目前預估這波疫情最高峰仍是6月底、7月初，單周就診約20萬人次，且流行期會持續到8月初。他也提到，目前關鍵則是端午連假後效應，推估本周就診可達11萬到12萬人次。

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根據健保署最新急診即時訊息，今日下午包含台大醫院、林口長庚等醫學中心等待住院人數再度破百，南部成大、高雄長庚候床人數也緊接在後。

陳時中今日出席台北市公共衛生師公會論壇會後接受訪問，被問及這波新冠是否會衝擊急診，導致如今年農曆春節後的急診壅塞潮？陳時中表示，目前包含疫苗、藥物、快篩等各類防疫物資準備充足，在這波疫情裡唯一比較擔憂的是醫療量能。

陳時中指出，前一段過年期間比較吃緊是因為同時遇到兩個疾病，諾羅就醫高峰30萬人次、流感就醫18萬人次，合計大概48萬人次；至於這次新冠高峰，即便抓最寬鬆就診約25萬到30萬人次，推估門診量可以因應，且重症相對比較少，所以不至於那麼擔憂重症。

「現在擔心是分配問題，少數醫院、急診會過度集中。」陳時中說，衛福部已經啟動院內分配計劃，加上健保調高急診相關給付費用，預期配合度也會相對高，另也請衛生局協助轉診、適當分配。

陳時中推算，今年初最嚴重造成壅塞高峰時，衛福部統計全國待床人數約2400人，觀察近日全國待床人數約是1500人至1600人，所以「還有一些餘裕」，不過一旦全國待床人數達到2000人，就是需要注意的警戒值，衛福部現在都積極處理，應該會安然度過。