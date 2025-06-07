免費乳癌篩檢擴大「上半年已66萬人受檢」　2大事前準備可降不適

▲國民健康署已擴大免費乳癌篩檢對象。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

乳癌是女性一大威脅，國民健康署從今（114）年1月起擴大免費乳癌篩檢對象，新增40至45歲及70至74歲女性可接受篩檢，統計到5月底為止接受篩檢近66萬人次，比去年同期增加21萬人次，可說是歷來人數最多；且其中23.7%，約15.6萬人次為擴大對象。

國健署表示，自今（114）年1月起，國民健康署已擴大免費乳癌篩檢對象，範圍涵蓋到40至74歲婦女，每2年可接受1次免費乳房篩檢。定期接受檢查可望早期發現、及早治療，進而降低乳癌死亡率達41%，根據107-111年乳癌5年期別存活率，早期乳癌的五年存活率可達99%以上，但若延誤治療或是晚期才發現，五年存活率將下降至約39.2%，差距甚鉅。

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國健署癌症防治組組長林莉茹指出，乳房X光攝影是目前國際間公認最有效的乳癌篩檢工具，可有效偵測乳房內微小鈣化點，及尚未出現症狀的零期乳癌，主要利用低劑量X光透視乳房組織，過程中為取得清晰影像需將乳房輕壓固定，因此可能產生些微不適或疼痛感，但此部份感受也因人而異。

然而有些婦女因擔心檢查會感到疼痛，而不願接受乳房X光攝影檢查。林莉茹說明，目前新型乳攝設備已能有效降低不適情形發生。而且透過檢查前2技巧，並熟悉檢查時4步驟，讓乳癌篩檢過程感覺更舒適。

檢查前2技巧：

1. 避開乳房腫脹期

建議避開月經來前後乳房較為腫脹的時期進行檢查，可降低不適感並提升影像品質。

2. 檢查當日衣著與衛生

檢查當天請穿著2件式服裝，以利更換檢查服。同時請勿於乳房及腋下塗抹除臭劑、爽身粉、護膚霜等產品，避免產生影像假影，影響醫師正確判讀結果。

乳房攝影檢查4步驟：

1. 換衣服：將上半身的衣物、飾品等取下，並更換檢查服。

2. 聽解說：由女性放射師（士）解說檢查流程，以及乳房X光攝影的注意事項。

3. 拍影像：全程由女性放射師（士）進行影像拍攝，女性朋友可以安心接受檢查。

4. 等報告：向醫院櫃檯確認檢查報告提供的時間。