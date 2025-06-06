酒精大廠「突漲價1成」還限量供貨　藥師怒批：發災難財

▲派頓酒精。（圖／藥師沈采穎提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情持續升溫，最快本月底會達到疫情高峰，然而卻傳出國內有業者調漲酒精價格。基層藥師協會理事長沈采穎指出，近期來藥局購買酒精的民眾增加，市占率排名前三的派頓化學製藥卻突然從今天起調漲價格1成，也限縮僅可以出貨一箱，在這個節骨眼漲價，不免令人質疑是否趁疫情發災難財。

根據疾管署監測，國內新冠肺炎疫情連續8周上升，上周就診近6.3萬人次，另新增132例新冠併發重症本土病例以及15例死亡，就診、重症雙創新高；疾管署也預期高峰將落在6月底7月初，單周就診恐破20萬人。

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衛福部強調新冠疫苗與抗病毒藥物儲備量皆充足，也協調廠商增產快篩，但現在卻傳出酒精漲價消息。沈采穎指出，近期藥局酒精熱銷，她昨日想要多叫一兩箱儲備，廠商卻說酒精從今天開始漲價1成，且限量供應，每家藥局只能出貨一箱。

沈采穎表示，該廠商為派頓化學製藥，國內市占率至少達3成，為前三大酒精供應業者之一；派頓酒精大瓶裝4000ml價格從350元調升至380元，小瓶500ml則從60~70元漲價5~6元。雖經她側面了解，其他酒精業者尚未提出漲價，但是否會跟進還是未知，且在疫情時間漲價，也不免讓人懷疑趁機發災難財，政府應該進行了解。