打牛奶針「舒眠麻醉」是話術　專家：風險高於插管全麻

▲傳出有貴婦打牛奶針後命危，身分疑是「車模界林志玲」。（圖／翻攝蔡語芯臉書）

記者邱俊吉／台北報導

醫美診所再次驚傳施打「牛奶針」命危意外，患者疑似為「助眠」而就診，使得俗稱「舒眠麻醉」的靜脈麻醉再次引起關注；麻醉專家說，其實「舒眠」是話術，全球僅有台灣以此形容靜脈麻醉，這容易讓民眾輕忽危險性，且靜脈麻醉雖不必插管，但造成呼吸障礙的風險相當高，需麻醉專業把關，更不宜用來助眠。

台北榮總胸腔心臟麻醉科主任丁乾坤表示， 所謂的舒眠是台灣業界自創名詞，國外沒有這樣的說法，正確術語應為「靜脈鎮靜麻醉」、「全靜脈麻醉」，而丙泊酚（牛奶針）是常用藥物，一旦劑量過高或未嚴密監控，恐抑制呼吸，引發缺氧、腦傷，甚至導致死亡，「這不是讓人好睡的安眠藥，是高風險的醫療處置」。

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針對部分診所由未具麻醉訓練的非專業人員施打丙泊酚，丁乾坤強調，這類操作應交給麻醉科醫師並配備完整監測儀器，包含血氧、心跳、血壓與氧氣濃度等，否則極易發生悲劇，由手術或治療醫師同時執行麻醉，安全堪慮。

此外，丁乾坤說，許多民眾以為「沒插管比較安全」，其實不然，麻醉時插管可確保氣道暢通，是「主動保護氣道的機制」，能避免窒息風險，更適合應對突發狀況，而靜脈麻醉沒有插管保護，呼吸道堵塞風險高，一旦發生須立即由有經驗的人員處理。

醫界近年關注「永續麻醉」趨勢，對此丁乾坤說明，與吸入性麻醉相比，靜脈麻醉較能減低碳排放負擔，吸入性麻醉藥如地氟醚、七氟醚等，其屬於溫室氣體，部分國家、地區如蘇格蘭已限制使用，但永續只是輔助指標，麻醉最重要仍是病人安全及專業監控。

丁乾坤表示，不論是醫療或環保，都不宜帶給病人更多風險，民眾要注意各類話術，面對任何形式的麻醉處置，應確保有專業團隊執行及合格設備監測，這是守護安全的基本條件。