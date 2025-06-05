健保總額創8年新高「明年恐漲保費」　邱泰源：變數多不敢確定

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

2026年健保總額範圍草案出爐，低推估2.942％，高推估與去年5.5％相同，為2018年來新高，醫界認為健保面臨保費調漲壓力。對此，衛福部長邱泰源今受訪時回應，變數很多，因為財源會浮動，現在還不敢確定，基本上還不會到需要調高保費的情況。

根據衛福部試算，總額基期為9368.1億元，若採低推估2.942％，明年預算會增加276億元，總計達到9644.1億元，安全準備金為1.31個月；但如果是高推估5.5％，預算就會增加到515億元，總計達到9883.1億元，安全準備金就只會剩下0.96個月。

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邱泰源今上午出席立法院財政委員會進行新冠疫情快篩、疫苗、藥品等因應措施專題報告，會前被問及健保明年高低推估問題，他表示，這還需要後續的行政處理，變數相當多，因為財源會浮動，現在還不敢確定，不會需要到調高保費的狀況。

另外，有關新冠疫苗和藥物等整備，邱泰源說，疫苗絕對夠，現在還有300萬劑，藥物還有45萬人次，快篩部分，因為不需要的時候，大家也不會去買，目前已很積極跟四大超商、藥師公會、醫材公會協調，現在每周家用快篩可生產60萬劑， 醫用快篩有超過10萬劑，預計6月中就會達到需要人次的2倍，現在正全力鋪貨，讓民眾可以買得到。