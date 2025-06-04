醫再質疑台灣AZ血栓認定少　疾管署回擊：東方人發生率低是常識

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

胸腔科醫師蘇一峰今（4）日多次發文質疑AZ疫苗可能引起的血栓副作用，最新一則引用國際報告指台灣認定新冠疫苗副作用發生率只有國外的百分之一不到。疾病管制署副署長羅一鈞深夜再次提出3點澄清，強調該數據如使用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎不適當。如以相應數據進行比較，台灣實際發生率比國外低14倍，羅一鈞直言，東方人的血栓發生率原本就遠低於西方人，這樣的種族差異跟新冠疫情無關，是早就寫進教科書的醫學常識。

新冠疫情延燒讓民眾對疫苗接種意願提升，不過蘇一峰今日發文指出，衛福部認定疫苗副作用非常嚴苛，發生不良反應幾乎都是認定「病人原本就有病」，台灣人新冠疫苗副作用的發生率只有國外的百分之一不到，譬如AZ國外是十萬人就有幾例嚴重致死致殘的血管栓塞，台灣目前只認一例。

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相關說法遭疾管署澄清，國內共接獲56件罕見血栓併發症（TTS）通報案，其中53起為AZ疫苗，最後認定26例有關聯性並核予救濟金。

蘇一峰晚間再發文指，根據2022年發表在國際感染性疾病期刊上報告，施打AZ疫苗後血栓形成發生率為每百萬劑有280例，而疾管署說目前有26例認定是AZ導致血栓，台灣認定的發生率只有百萬分之2.1，強調該說法有數據支持。

羅一鈞晚間則再次提出澄清，包含數據比較基礎不當；若擴大血栓定義進行比較，可以得出「台灣比國外發生率低14倍」的結論，這是因為東方人的血栓發生率原本就遠低於西方人，這樣的種族差異跟新冠疫情無關，是早就寫進教科書的醫學常識。

疾管署澄清全文如下：

1. 該論文是統計「所有靜脈血栓」發生率，不是僅針對本署先前澄清稿所指的「血栓併血小板低下症候群」（簡稱TTS）。該論文中的「所有靜脈血栓」包括常見的肺栓塞、深部靜脈栓塞、還有罕見的血栓併血小板低下症候群（TTS）、腦靜脈栓塞（CVT）等等。因此直接跟本署澄清稿的TTS發生率相比，就像是用「所有水果」跟「蘋果」相比，比較基礎完全不適當。

2. 若是要以此擴大的血栓定義作為比較基礎，我國全國藥品不良反應通報中心亦有相關統計資料，截至2023年8月31日為止，所有血栓相關疾患中，除56件TTS之外，另有 26 件疑似視網膜靜脈阻塞、10 件疑似視網膜動脈阻塞、5 件疑似視網膜血管阻塞、126 件疑似深層靜脈栓塞、150 件疑似肺栓塞、31 件疑似腦靜脈竇栓塞、以及56 件疑似其他血栓相關疾患，通報症狀包含左腎梗塞、缺血性腸道疾病、肝門靜脈血栓及腸骨靜脈、腸道血管靜脈栓塞、上腸繫膜動脈栓塞、腎臟靜脈栓塞、脾梗塞、上肢未明示靜脈急性血栓栓塞、下肢動脈阻塞、上肢遠端動脈血栓、腎動脈梗塞、頸動脈栓塞。以上共計460件當中，300件為接種AZ疫苗後，因此估算通報率為每百萬劑19.8件，可作為蘇醫師要用來比較的基礎。

3. 即使以此比較，仍會得出「台灣比國外發生率低14倍」的結論，這是因為東方人的血栓發生率原本就遠低於西方人，這樣的種族差異跟新冠疫情無關，是早就寫進教科書的醫學常識，黑人族群是最容易靜脈栓塞的，白種人其次，西班牙裔再其次，而亞洲的黃種人則為最低。西方人發生血栓的機率，是黃種人的5-10倍。

針對打AZ疫苗有可能增加血栓風險，在我國2021年3月22日到2022年8月31日的AZ新冠疫苗接種期間，中文說明書及疫苗接種須知皆已說明，在接種疫苗後，曾有報告極罕見個案發生血栓併血小板低下症候群，這些個案出現不尋常部位之靜脈栓塞 (如：腦靜脈竇栓塞、內臟靜脈栓塞)或動脈栓塞，且併發血小板低下症。

案例多數發生於疫苗接種後三週內。接種疫苗後若發生呼吸急促、胸痛、腿部水腫、腿部疼痛、持續性腹痛、神經相關症狀 (如：嚴重或持續性頭痛、視力模糊、意識紊亂、癲癇發作)，或出現接種部位以外之皮膚瘀斑時，應迅速尋求醫療照護。疾管署均有對AZ疫苗已知的可能相關副作用及注意事項載明並提醒。

▲新冠AZ疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）