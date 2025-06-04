食物外送「包裝完整、溫度穩定」納管　食藥署：違規最高罰2億

▲食藥署修正食品衛生規範，將外送納入。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙于婷／台北報導

食安事件頻傳，食藥署今日發布修正「食品良好衛生規範準則」，更把「外送」納入規範，明訂外送員及外送食品過程，應遵循衛生管理規定，如包裝完整、溫度穩定等。食藥署表示，未來若違規且限期改善仍不符規定，地方衛生局可依《食品安全衛生管理法》開罰，最高可處2億元罰鍰。

「食品良好衛生規範準則」適用對象由製造業擴大為所有食品業者，另也增訂改變原設定倉儲、運輸條件者，應有合理原因及依據、抽測運輸車廂體內環境溫度；具冷凍及冷藏運輸車且訂有保存溫度者，應不定時抽測車廂體或容器內環境溫度，冷凍食品溫度不得高於攝氏負20度。

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值得注意的是，此次修正增訂外送平台業提供食品外送服務，外送員及外送食品過程，應遵循之衛生管理規定。食藥署食品組組長劉芳銘指出，外送業者應遵守的衛生規定，例如「運送過程中，外送食品應完整包覆，且要有防止污染的措施」或「運送過程中，避免溫度劇烈變動，並應有外送時間與溫度的管控機制」等。

而在許多攤商常見的找完錢又繼續處理食物的現象，此次修正內容也規定，從業人員手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品。

劉芳銘表示，「食品良好衛生規範準則」修正內容早在113年1月18日預告，今發布修正同時即起上路，如發現有違反食品良好衛生規範準則規定者，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條第1項第1款，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。