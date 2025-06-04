ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

食物外送「包裝完整、溫度穩定」納管　食藥署：違規最高罰2億

▲▼女外送員,外送員。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲食藥署修正食品衛生規範，將外送納入。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙于婷／台北報導

食安事件頻傳，食藥署今日發布修正「食品良好衛生規範準則」，更把「外送」納入規範，明訂外送員及外送食品過程，應遵循衛生管理規定，如包裝完整、溫度穩定等。食藥署表示，未來若違規且限期改善仍不符規定，地方衛生局可依《食品安全衛生管理法》開罰，最高可處2億元罰鍰。

「食品良好衛生規範準則」適用對象由製造業擴大為所有食品業者，另也增訂改變原設定倉儲、運輸條件者，應有合理原因及依據、抽測運輸車廂體內環境溫度；具冷凍及冷藏運輸車且訂有保存溫度者，應不定時抽測車廂體或容器內環境溫度，冷凍食品溫度不得高於攝氏負20度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得注意的是，此次修正增訂外送平台業提供食品外送服務，外送員及外送食品過程，應遵循之衛生管理規定。食藥署食品組組長劉芳銘指出，外送業者應遵守的衛生規定，例如「運送過程中，外送食品應完整包覆，且要有防止污染的措施」或「運送過程中，避免溫度劇烈變動，並應有外送時間與溫度的管控機制」等。

而在許多攤商常見的找完錢又繼續處理食物的現象，此次修正內容也規定，從業人員手部不得同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品。

劉芳銘表示，「食品良好衛生規範準則」修正內容早在113年1月18日預告，今發布修正同時即起上路，如發現有違反食品良好衛生規範準則規定者，依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，依同法第44條第1項第1款，經命其限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

關鍵字： 食藥署 食安 攤販 攤商 食品良好衛生規範準則

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「跳舞」防失智最有效！陳亮恭：只做有氧運動不會長肌肉

大林慈濟前進大埔偏鄉！提供居家醫療服務　改善當地生活品質

醫稱打AZ害血栓「國內只認1例」　疾管署駁：26人領到救濟金

高雄韓食控衝了！銅盤烤肉和牛、熟食甜品吃到飽　打卡送糯米糖餅

芒種來了熱到發脾氣？中醫說「這兩碗湯」必喝　退火又顧脾胃

癌症患者新選擇　嘉基推出免疫細胞治療技術

習慣「牙膏沾水刷」是錯的！　醫破3迷思：飯後15分鐘再刷

台中榮總傳遭健保「斷頭」盈餘砍3億　石崇良駁：實際多收2.5億

急診壅塞真相曝光　醫師離職前沉痛告白：我們不是悲劇英雄

雙胞胎孕婦突發罕見心肌病變　彰基接力10日搶回1屍3命

讀者迴響

回到最上面