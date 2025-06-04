三峽車禍傷者須重建口腔　新北牙醫公會攜手恩主公醫院免費協助

▲新北市牙醫師公會、恩主公醫院針對三峽車禍發起「無償牙科重建醫療行動」。（圖／恩主公醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

三峽重大車禍造成嚴重死傷，其中不少傷者為學生，後續的醫療復健恐怕會造成經濟負擔。新北市牙醫師公會今（4）日攜手三峽恩主公醫院及三峽地區熱心牙醫師，共同發起「無償牙科重建醫療行動」，希望能提供受害孩童及其家庭完整的口腔重建醫療服務，內容項目包括全面性口腔檢查、假牙重建規劃、後續追蹤等，盼能減輕家庭負擔。

上月底新北市三峽北大國小前發生重大車禍，78歲余姓老翁駕車突如其來暴衝至接送區域，包含肇事者在內，整起事件已經有4人死亡，11人受傷，部分傷者仍住院治療。

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面對這場突如其來的悲劇，牙醫師林子盟在網路發起宣告自願無償醫療協助，新北市牙醫師公會理事長温世政則擴大

號召，啟動「無償牙科重建醫療行動」，整合會員慈善資源，結合三峽在地診所與醫院資源，提供傷童完整且專業的口腔重建照護。

目前除了三峽在地醫療院所，包含恩主公醫院牙醫部主任范綱信、大同牙醫診所院長盧冠廷等在地醫師參與協助，新北其他各區域診所也有響應參與協作，傷者家屬開始接洽聯絡。為簡化申請流程，公會設立統一聯絡窗口，統籌治療媒合、假牙製作與補助申請，打造有規劃、有追蹤的公益平台。

公會指出，醫療內容兼顧專業與溫度無償醫療項目包括：全面口腔檢查與 X 光影像評估；創傷牙齒保存、修復與假牙重建（個別化治療計畫與專案管理）全程由專業牙科團隊執行與追蹤，治療依實際狀況客製化，確保安全、有效、持續，減輕家庭負擔。

三峽車禍案「無償牙科重建醫療行動」聯繫窗口：

新北市牙醫師公會劉專員 02-89613706#16 / 李專員 02-89613706#23