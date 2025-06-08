糖尿病「初期無明顯症狀」　專家教你4招穩定血糖

▲糖尿病初期常缺乏明顯症狀，長期控制不佳恐導致多種併發症。（圖／達志／示意圖）

文／食力編輯部

糖尿病初期常缺乏明顯症狀，若長期控制不佳可能導致多種併發症。國民健康署（簡稱國健署）建議民眾掌握「顧血糖4招」：透過免費成人健康檢查了解三高狀況，並利用「科學算病館」評估個人糖尿病的風險，維持均衡飲食，每週運動150分鐘，避免吸菸，有效遠離糖尿病。

顧血糖4招，穩定血糖護健康

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糖尿病是國人十大死因之一，依據2019至2023年國民營養健康調查的統計，20歲以上國人盛行率為12.8％，等於每8人就有1人罹患糖尿病，同時也是國人常見的慢性疾病，與吸菸、缺乏運動及不健康飲食等危險因子密切相關。國健署提供顧血糖4招，呼籲民眾定期檢查及保持健康生活習慣，輕鬆管理血糖。

第一招：定期健檢早發現，掌握糖尿病風險

自2025年起，成人預防保健服務放寬適用年齡範圍，提供30歲以上民眾免費健康檢查。透過健康檢查，民眾可了解自身的三高數據，並將健檢數據上傳至「科學算病館」，協助計算個人糖尿病風險，並提供個人化的健康建議，幫助逐步改善生活方式。

第二招：均衡六大類飲食，原型食物更健康

每天適量攝取6大類食物，遵循「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子1茶匙」的原則，避免過度攝取精製糖類（如蛋糕、小西點、冰淇淋等）或含糖食物，多選擇高纖食物以穩定血糖。

第三招：保持規律運動，穩定血糖強健筋骨

建議每週累積至少150分鐘中等強度的身體活動，如健走、太極拳、桌球或羽毛球等，並結合阻力運動及柔軟運動。阻力運動有助於幫助胰島素更好發揮作用，穩定血糖；而柔軟運動則能增強關節的活動範圍，減少運動過程時的僵硬感。

第四招：善用資源戒菸，降低心血管風險

吸菸會使血糖上升，增加罹患心血管疾病的風險，可利用全台近4,000家二代戒菸合約醫事機構，或撥打0800-636363免費戒菸專線進行諮詢。

糖尿病前期需警覺，及早行動才安心

若檢查報告顯示空腹血糖值介於100至125 mg/dL，或糖化血色素（HbA1c）介於5.7％至6.4％，即表示處於糖尿病前期。若是發現血糖異常且有以下任兩項（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表有代謝症候群。

全台已有超過3,000家的全民健保代謝症候群防治診所，建議及早前往代謝症候群防治診所，由專業醫療團隊提供評估與健康指導。民眾亦可至「健康九九＋」網站查詢預防糖尿病相關衛教素材，獲取實用的血糖自我管理技巧。

如何快速查詢所在地的代謝症候群防治診所，有以下3個步驟：

1、進入健保特約醫事機構查詢網站

2、選擇所在縣市、鄉鎮市、院所層級/特約類別

3、最後選擇「全民健康保險代謝症候群防治計畫」進行查詢

你應該要知道的食事

糖尿病早期常無明顯症狀，但若長期血糖控制不良，會引發多種併發症。國健署推動4招顧血糖方法，定期健檢並使用「科學算病館」評估糖尿病風險、維持6大類均衡飲食、每週累積至少150分鐘中等強度運動、善用戒菸資源降低心血管疾病風險。