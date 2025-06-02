醫療院所打疫苗「補助100元」嫌少　羅一鈞：爭取調升

▲新冠疫情升溫，疾管署呼籲高危險群盡快接種疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫情升溫，疾管署不斷呼籲高危險群要盡快接種疫苗，不過有基層診所反映，過去施打疫苗的費用是200元，現在剩下100元。對此，疾管署副署長羅一鈞回應，提供補助獎勵是當時指揮中心成立期間鼓勵免收掛號費，加碼多給100元，指揮中心解編後恢復常態，並非砍半，衛福部也正積極向行政院爭取財源，調升公費疫苗施打的處置費。

近期新冠疫情持續攀升，根據疾管署長莊人祥上週公布疫情推估，從5月底至8月初的2個月時間內，預期總就醫人次恐達到170萬，6月底、7月初的疫情最高峰單週就醫也將超過20萬人。

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針對新冠疫苗接種率偏低，醫師公會全聯會常務理事長王宏育指出，除了民眾認為新冠已經流感化之外，跟基層施打疫苗的補助費用砍半也有關，過去施打基層診所疫苗補助費用是200元，但現在只剩下100元，而過去幫患者做快篩，補助費用是300元，現在只剩150元，且醫護還要冒著被傳染的風險。

對此，羅一鈞表示，目前國內每一種公費疫苗，不分成人、幼兒，疾管署都有給予施打的醫療院所100元的接種處置費，而新冠肺炎疫苗之前有200元，是指揮中心成立期間有加碼給100元的施打獎勵，指揮中心解編後只是恢復常態，並非砍半。至於施打公費疫苗的處置費，衛福部也正積極向行政院爭取財源，調升醫療院所施打的處置費。