估逾百萬人染新冠！10大醫師團體提「5點建議」：快增加快篩產量

▲新冠疫情升溫，醫師呼籲高危險群要接種疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠疫情升溫，疾管署預期到8月初的總就醫人次恐達到170萬。對此，10大醫師團體今發布聯合聲明，並提出「5大建議」，包括「持續增加快篩試劑量產並鋪貨到醫療單位及各通路」、「保持充足的抗病毒藥物及中藥清冠一號供應」等。

近期新冠疫情持續攀升，根據疾管署長莊人祥昨日公布疫情推估，從5月底至8月初的2個月時間內，預期總就醫人次恐達到170萬，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫也將超過20萬人。

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10大醫師團體今也提出5大建議，第一是「持續增加快篩試劑量產，鋪貨到醫療單位及各通路」；第二是「保持充足的抗病毒藥物及中藥清冠一號供應，讓醫師有足夠的藥物來治療確診病人，減少重症。」

第三是「持續鼓勵民眾施打Covid 19疫苗，特別是65歲以上及慢性病高風險族群。」；第四是「看診要分流，歷經過去幾年新冠疫情的淬鍊，台灣基層診所及社區醫療群，已有充足的防疫經驗來診治新冠病情，若非病況嚴重，不需要動輒衝醫院急診。」

第五則是呼籲「民眾重拾良好的防疫習慣，進出醫療院所、公共運輸工具、人口稠密處，務必戴起口罩，勤洗手，保持良好的衛生習慣。」

另外，10大醫師團體也直言，新冠病毒沒有消失，而且不斷突變中，對人類社會的影響仍未可知，建議中央政府應超前部署儘速編列一筆防疫特別預算，因應隨時可能變異、爆發的新冠疫情。