醫推孕期「穴位調養」舒緩不適　自製「1茶飲」緩解孕吐

▲醫師建議，孕期間可適度按摩舒緩不適。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

不少女性在孕期都會面臨孕吐等不適症狀，尤其現代人越來越晚生育，高齡懷孕更需要特別照護。對此，中醫師周宗翰指出，除了可透過中醫輔助調養之外，也建議孕期間可適當做「6部位」的穴位按摩幫助緩解不適和安胎，早期若有孕吐、噁心頭暈及緊繃焦慮等症狀，則建議可以自製「生薑紅棗茶」幫助緩解。

周宗翰指出，近年高齡懷孕比例增加，通常指35歲以上才成功受孕，隨著生理機能退化，子宮老化與生殖機能下降，無論是母體自身的健康或是胎兒穩定成長都需要特別照顧。

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高齡懷孕的生理狀態及子宮盆腔狀態相對年輕時不穩定，照護上除了需要更細心外，也建議要維持良好的生活習慣、健康的飲食方式、規律的運動及諮詢專業中醫師做調養。

另外，周宗翰也建議，高齡懷孕可按「6大穴位」幫助緩解不適、調理氣血、安胎保健，須注意避免按壓容易引起宮縮的穴位如「三陰交穴、合谷穴、至陰穴」等，按摩強度宜輕柔，避免用力過猛，懷孕早期前三個月時慎重按摩，有流產史者應諮詢專業中醫師，若出現宮縮、腹痛等不適，立即停止按摩。

【安胎養血、改善氣血循環穴位】

1.關元穴（肚臍下約4橫指）

功效：補腎固本、提升氣血、穩定胎氣。

按摩方法：輕柔按壓或溫敷，每次3-5分鐘，早晚各一次。

2.足三里穴（膝蓋下方3橫指、脛骨外側）

功效：補脾健胃、增強免疫力、緩解疲勞。

按摩方法：輕揉或順時針按壓5分鐘，每天1-2次。

3.血海穴（大腿內側，膝蓋內上方3橫指）

功效：活血養血、改善貧血、減少腿部水腫。

按摩方法：輕柔按壓3-5分鐘，每天1次。

【緩解孕期不適穴位】

1.內關穴（手腕內側2橫指，兩筋之間）

功效：緩解孕吐、胃部不適、焦慮失眠。

按摩方法：用拇指輕輕按壓，持續3-5分鐘，每天2次。

2.太衝穴（腳背，拇指與第二腳趾間的凹陷處）

功效：舒緩壓力、改善頭痛、穩定情緒。

按摩方法：輕按或順時針揉5分鐘，每天1次。

3.湧泉穴（腳底中央前1/3處，腳掌最凹陷處）

功效：補腎安神、改善睡眠、緩解腿部疲勞。

按摩方法：輕柔按壓3-5分鐘，可搭配溫敷或泡腳。

