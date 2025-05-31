Haribo軟糖驗出大麻「同批號未輸入台灣」　食藥署清查報驗資料

▲德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波在荷蘭爆出食安風波 。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

德國知名彩色小熊軟糖品牌哈利波（Haribo）一款可樂口味軟糖檢測出內含大麻成分，遭荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）宣布召回。我食品藥物管理署今（31）日說明，經查國內過去3年無相同批號或同規格產品的申請輸入查驗紀錄，並未輸入台灣。

外電報導指出，哈利波（Haribo）在荷蘭販售的可樂造型軟糖「快樂可樂（Happy Cola F!ZZ）」檢測出大麻成分，業者表示，這款可樂造型軟糖有多種包裝規格，只有1公斤裝、保存期限為2026年1月的產品受到影響，生產批號為L341-4002307906。

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我國食藥署今日表示，經查IFI系統，以品名關鍵字「快樂可樂」或「happy cola」查詢，受理日期於111/05/30-114/05/29期間，無相同批號或同規格產品之申請輸入查驗紀錄。

整起事件是起因於荷蘭當地家長發現孩子食用這些軟糖後，出現頭暈等不適症狀，把糖果送至警局，經化驗之後證實糖果含有大麻成分。荷蘭食品與消費品安全局（NVWA）作為預防措施，已全面召回這項產品，並提醒消費者「不要食用這些糖果」；當地警方正追查大麻是如何混入糖果之中，以及這些產品是如何被運至店家出售。