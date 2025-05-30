6月中可供200萬劑快篩！驗變異株沒問題　社區藥局鋪貨請公會協調

▲新冠快篩檢驗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情快速上升，民眾使用快篩需求大增，食品藥物管理署今（30）日表示，已經請廠商增產，預期6月中之前可以生產200萬劑快篩。另有藥師質疑，泰博科技製造的福爾家用快篩，申請許可證資料未包含最新變異株卻發證上市，食藥署強調快篩目標抗體是針對不太會變異的N蛋白，目前已知的變異株都不受影響。

新冠疫情也造成國內出現快篩瘋搶、買不到的情況，衛福部長邱泰源日前表示，監測發現疫情升溫隨即啟動相關整備，包含疾管署預估數量，食藥署已請廠商增產，或許前一兩個星期在社區藥局比較難買，但是現在已經朝向兩大重點鋪貨，分別是連鎖藥局和連鎖超商。

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但是基層藥師協會理事長沈采穎質疑，泰博製造福爾家用快篩，是去年7月30日送件申請，今年5月21日發證，其申請檢附COVID-19變異株的資料很舊，依據食藥署過往審核的標準，應要求提供最新型變異株的資料，廠商未提供的情形下，如何確保其產品的性能而准予發證上市?

食藥署副署長王德原表示，在申請查驗登記期間已經完成相關技術審查、產品檢驗，都合格才會核發許可，且食藥署也持續藥業者提供評估報告，確認相關產品沒問題。

至於快篩是否可以檢驗出最新變異株？王德原說明，快篩的主要目的則是用於偵測，設計時都會去抓「病毒不太會變異的位置」以新冠來說，快篩都是針對其N蛋白，原則上除非這隻病毒有重大改變，才會有影響，目前看台灣現在流行以及今年世界上流行的變異株，原則上都是來自Omicron，Ｎ蛋白不會變異。

王德原表示，食藥署日前找快篩業者幫忙擴大生產，就他所知現在至少2家業者連假日都在加班生產，未來三周內總計生產超過200萬劑，本周會先有約50萬劑，接下來兩週都是70多萬劑，也就是說，到6月中旬就會有200萬劑供應。

沈采穎說，多數社區藥局仍等不到家用快篩進貨。王德原則強調，食藥署的立場都是公、民合作解決民眾需求，所以先找業者增產，其次是找所有通路，包含連鎖藥局，藥妝店、超商等來開會。以配貨角度來看，連鎖超商、藥局通路配貨相對快，至於社區藥局數量太多，而且需求量少，配送上會有困難，已經請藥師公會全聯會幫忙協調鋪貨問題。