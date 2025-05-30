今年新冠重症已432例！兒童個案增「多有2症狀」　危險徵兆一次看

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情快速上升，上周新增102例重症、19例死亡已雙創今年單周新高，統計今年重症累計達432例。疾管署副署長羅一鈞今（30）日表示，這波重症雖仍以長者為主，但兒童個案也比過去兩年夏季疫情時期要增加，疾管署特別整理8大重症警示症狀，另兒童警示徵象與成人不全然相同，臨床觀察多出現哮吼、呼吸困難等情況，也請家長要特別注意。

根據疾管署最新推估，這兩個月間（5/25-8/9）累積新冠就診將達171萬人次，且將於6月底、7月初達到疫情高峰，屆時單周最高就醫人數將超過20萬人，有可能超越前年解封時的疫情最高峰。

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羅一鈞說明，本周前3日（5月25日至27日）就診和上周同期相比增加78%，顯示疫情仍上升，但增幅稍微趨緩，因為端午假期就診可能減少，推估就醫人次約在6萬。不過端午連假民眾可能出遊南來北往、人潮聚集，增加病毒交換機會，端午後一周就診將是疫情是否持續明顯飆升的關鍵。

疾管署表示，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。根據疾管署統計，今年新冠重症累計432例，具慢性病史者占83.8%，未接種JN.1疫苗者占89.8%。分析年齡層，65歲以上長者占74.1%最多，12歲以下兒童仍有19例占4.4%。

羅一鈞分析，和過去兩年新冠夏季疫情相比，今年兒童重症較多，而且臨床醫師回饋是以「哮吼」、「呼吸困難」等症狀為主，腦炎較少，請家長注意小孩如有發燒咳嗽之後出現呼吸雜音、呼吸費力困難等警訊，要趕快帶到大醫院急診去診治。

▲新冠肺炎重症警示症狀。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，民眾感染新冠如為輕症或無症狀，建議盡量在家休息，避免不必要的外出，外出時記得戴口罩；同時應留意自身健康狀況，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

疾管署也提醒，兒童感染新冠的警示徵象與成人不全然相同，家長或照顧者應注意家中幼童感染後，如有包括：發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛、持續性嘔吐/頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫。

另兒童若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，亦務必立即送醫治療。

▲新冠肺炎兒童重症警示徵象。（圖／疾管署提供）

疾管署強調，連假期間防疫不可鬆懈，請民眾落實隨時勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域自主戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾，以及生病在家休息盡量避免外出，和符合接種資格民眾儘快接種疫苗等措施，才能防範感染。

疾管署也提到，民眾如有咳嗽、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等呼吸道症狀，建議先戴口罩到基層診所就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢，及進行後續診斷與治療。此外，具重症風險因子的民眾如有疑似症狀請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡風險。

▲新冠肺炎具重症風險因子對象。（圖／疾管署提供）