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21家部立醫院6月起加開新冠特別診　嚴防端午後一波就醫潮

▲衛福部立桃園醫院昨（1）日清晨內部電腦與部分設施當機。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲21家部立醫院開設新冠特別門診，部立桃園醫院資料照。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期新冠疫情快速上升，慎防端午連假後一波就診潮，衛福部今（30）日表示，全國21家部立醫院從6月1日起加開新冠特別門診、夜診，包含週一至週五上午及夜診、週六上午，假日或端午連假可至急診看診。由於高峰預估落在6月底、7月初，初步規劃會增開2個月至7月底。

根據疾管署依據健保資料等數據最新推估，這兩個月間（5/25-8/9）累積新冠就診將達171萬人次，且將於6月底、7月初達到疫情高峰，屆時單週最高就醫人數逾20萬人，很可能超越前年解封時疫情高峰。

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為因應近期新冠疫情快速上升及防範端午連假造成感染的風險影響，衛福部長邱泰源於昨日部務會議上指示，衛福部所屬醫院應全力協助民眾，醫福會執行長林慶豐也於同日緊急邀集本部所屬醫院院長召開防疫會議，協調醫院加開COVID-19特別門診。

全國21家部立綜合醫院自114年6月1日起加開COVID-19特別門診與夜診，每月增開診次達924診，給予優先看診。特別門診開始當日為端午連假最後一天，且為週日。醫福會副執行長王裕煒受訪表示，特別診會於週一至週五上午及夜診、週六上午開診，假日或端午連假可至急診看診，因應疫情趨勢，初步規劃會增開2個月至7月底。

全國各部立醫院也盤點防疫物資仍充足，儲備有抗病毒藥Paxlovid：1,428人份、Molnupiravir：690人份、清冠1號
：125人份、新冠疫苗：402人份、新冠快篩：14,486人份、A/B流快篩：10,378人份，也已經與衛生局和疾管署建立溝通平台遇不足則即時撥補。

此外，也請各院協調及垂直整合當地的醫療量能，調配急性病床和加護病房協助減輕醫學中心和重度級急救責任醫院急診壅塞情形。

衛生福利部呼籲，民眾踴躍施打疫苗，保護自己和家人的安全，加強落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，建議在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所等，都能夠佩戴口罩，如身體有發生異狀，除佩戴口罩之外，可至衛福部所屬醫院或鄰近合約診所就醫，以降低群體感染風險，做好防疫工作。

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關鍵字： 新冠疫情 新冠疫苗 疾管署 新冠肺炎

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