本周新冠恐飆6萬人就醫　羅一鈞提端午連假防疫3招

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情延燒，就醫民眾持續增加，根據疾管署最新統計，本周前3天就診和上周同期相比增加近8成，疾管署副署長羅一鈞表示，目前觀察上升幅度稍有趨緩，不過疫情仍在上升，推估本周就診人數恐達6萬人。明天起是端午連假，提醒民眾務必落實打疫苗、戴口罩、勤洗手三撇步，維護自身和他人健康。

疾管署統計，上周新冠就診破4.1萬人次，增幅達113%，已連續7周上升，並高於去年同期；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。而根據疾管署長莊人祥昨日公布疫情推估，從5月底至8月初的2個月時間內，預期總就醫人次恐達170萬，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫也將超過20萬人。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞今日表示，本周前3日（5月25日至27日）就診和上周同期相比增加78%，顯示疫情仍上升，但增幅稍微趨緩，因為端午假期就診可能減少，推估就醫人次約在6萬。

羅一鈞提醒，疫情正值快速上升階段，又適逢端午連假民眾旅遊及往來頻繁，增加疫情傳播風險。假期期間應持續做好自我防護措施，包括隨時勤洗手，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、至人潮聚集室內場所等3類場域自主戴口罩，特別是年長或有慢性病民眾，以及生病在家休息盡量避免外出，和符合接種資格民眾儘快接種疫苗，防範感染。

疾管署統計顯示，民眾接種新冠疫苗意願大幅提升，昨日接種15,332人，刷新春節後2月4日單日接種12,132人紀錄，創今(2025)年以來單日新高，本周近3日（5月26日至28日）新冠疫苗接種人數共計38,115人，為上周同期（5月19日至21日）接種19,927人的1.9倍。

疾管署也提醒，如有疑似症狀，建議先戴口罩就醫，由醫師評估是否需進行呼吸道傳染病相關篩檢及後續診治。相關防疫資訊，可至疾管署官網「新冠最新防疫專區」，查詢各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結、疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、自主戴口罩建議、快篩陽性怎麼辦等訊息。