新冠疫苗昨1.5萬人搶打「創今年單日新高」　疾管署澄清未缺藥

▲新冠JN.1疫苗接種。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情猛竄升，民眾搶打疫苗！疾病管制署今（29）日公布最新統計，昨日單日接種1萬5,332人，打破藝人大S過世時引發疫苗搶打潮的單日紀錄，今年以來單日新高。疾管署副署長羅一鈞表示，本周已再配送12.8萬劑疫苗至全國各縣市，目前公費新冠疫苗尚有308.7萬劑，庫存充足。

近期新冠疫情持續攀升，根據疾管署長莊人祥昨日公布疫情推估，從5月底至8月初的2個月時間內，預期總就醫人次恐達到170萬，6月底、7月初的疫情最高峰單周就醫也將超過20萬人。

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民眾接種新冠疫苗意願大幅提升，羅一鈞今日公布最新疫苗接種數據，昨日接種15,332人，刷新春節後2月4日單日接種12,132人紀錄，創今年以來單日新高，本周近3日（5月26日至28日）新冠疫苗接種人數共計38,115人，為上周同期（5月19日至21日）接種19,927人的1.9倍。

疾管署已於本周一和今日合計增配12.8萬劑疫苗至全國各縣市，並將持續增配以因應民眾接種需求，公費新冠疫苗庫存充足，尚有308.7萬劑，請民眾踴躍接種。

另外傳「基層缺藥」，羅一鈞特別澄清並非事實，公費抗病毒藥物庫存配置充足無虞，最常使用的第一線口服抗病毒藥物倍拉維尚有45.8萬人份，全國配置點逾1,500家。

另有第二線藥物莫納皮拉韋9,905人份、舒冠效（Xocova錠）5,000人份，全國配置點分別為390家及76家；注射用的瑞德西韋亦有庫存20.4萬劑，存量充裕，存放全國醫院逾180家，相關藥物供應及處方領藥均無缺口。

疾管署也強調，屆效藥品均會依規定回收銷毀、不會繼續使用，目前庫存倍拉維效期最短至10月底、最長至明年9月；莫納皮拉韋最短至明年2月、最長至明年7月；舒冠效至後年2月；瑞德西韋最短至11月、最長至後年5月，且都有開口合約可交貨補充，各縣市地方政府衛生局並將視各配置點使用情形即時進行調度管理，請民眾安心。