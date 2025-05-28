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疫情升溫再現！營養師點名「6大營養素」養出防護罩體質

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▲最近疫情升溫，不少民眾戴起口罩。（圖／記者李毓康攝）

記者黃稜涵／綜合報導

近期疫情有升溫跡象，不少民眾紛紛戴起口罩、提高防疫警覺，但除了外在防護，體內的免疫系統同樣不能鬆懈，營養師張語希提醒，面對天氣忽冷忽熱與病毒來襲的雙重挑戰，可以適時補充「6大營養素」，讓身體戰力全開！

「免疫力就像護身符，不是靠一樣東西就能搞定，而是需要多種營養素聯手守護！」張語希在社群上呼籲，想提升身體防護力，這6大類營養絕對不能少：

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1. 維生素A：提升免疫反應第一線

別以為它只對視力有幫助，缺乏維生素A時，身體的免疫反應也會變遲鈍，讓病毒有機可乘。

推薦食材：紅蘿蔔、木瓜、紅椒。

2. 維生素B群：元氣來源、防止疲憊

老是覺得沒力、懶洋洋？很可能是缺維生素B群！它能幫助身體代謝、提升能量，也能維持免疫系統正常運作。

推薦食材：地瓜、馬鈴薯、糙米、奶製品。

3. 維生素C：感冒剋星、抗氧高手

感冒時最常聽到「趕快補充維他命C」，它不只幫助抗氧化，也能減輕感冒症狀、預防病毒入侵。

推薦食材：芭樂、柑橘、釋迦、番茄。

4. 優質蛋白質：免疫細胞建材

免疫系統要運作得好，蛋白質一定要夠，因為免疫球蛋白就是靠蛋白質來生成，想增強抵抗力，肉類、雞蛋、豆製品都需要補一下。

推薦食材：豆腐、豆漿、雞蛋、魚肉、瘦肉。

5. 含硫有機化合物：天然抗菌防線

像大蒜、洋蔥這類辛香料中富含含硫化合物，具有天然的抗菌效果，適度攝取能幫助身體防堵病菌。

推薦食材：大蒜、洋蔥、青蔥。

6. 鋅：強化免疫、加速修復

想要加強免疫力，鋅絕對不能少！它能維持免疫系統穩定、加速傷口癒合，感冒前後補充鋅，也能減少生病時的不適。

推薦食材：生蠔、蛤蜊、蜆等貝類。

▲疫情升溫再現！營養師點名「6大營養素」養出防護罩體質。（圖／翻攝自張語希營養師粉專）

▲張語希營養師列出「6種營養素」增強免疫力，和細菌病毒說掰掰。（圖／翻攝自張語希營養師粉專）

張語希也提醒，天氣多變加上病毒活躍，千萬別只靠「吃藥」解決問題，從日常飲食中補好營養才是關鍵，出門時也別忘了戴好口罩、勤洗手，共同守護健康！

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關鍵字： 營養 免疫 疫情 病毒 健康

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