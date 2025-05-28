新冠掀「免疫竊盜」害人變虛　名醫：未來變異株專攻上呼吸道

▲名醫黃立民認為這波疫情應是免疫竊盜效應，而喉嚨痛未來可能是染疫指標症狀，。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者邱俊吉／台北報導

新冠疫情再起，不少人出現明顯喉嚨痛等「刀片嗓」症狀，對此台大兒童醫院感染科特聘教授黃立民說，這波流行應非「免疫負債」，而是更值得警惕的「免疫竊盜」效應，人體染疫後免疫力下滑，使人更容易反覆感染各種病毒；此外，他預估未來變異株恐將更集中於上呼吸道，導致咽喉症狀加劇。

黃立民表示，目前國內流行的NB.1.8.1病毒株傳染力顯著提高，雖缺乏完整R0值數據，但推估約落在1.5至2.5之間；他說明，新的變異株能快速取代舊株XEC，正是因為潛伏期縮減、傳播更快，加上累積效應，使疫情在短時間內迅速升級。

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除了傳染力，這波病毒更明顯鎖定上呼吸道。黃立民指出，新變異株對肺部侵犯力未見提升，卻特別容易在咽部繁殖，故喉嚨劇痛成為常見症狀；一般而言，新一代病毒株侵犯到下呼吸道的機率不會升高，主要攻擊上呼吸道，所以未來可能持續出現類似刀片嗓等不適個案。

對於免疫負債說法，黃立民則認為，免疫負債效應一般維持2至3年，到2025年應已近尾聲，未來免疫竊盜的影響更值得注意。他解釋，目前醫學界愈來愈肯定染疫會造成免疫系統削弱，因此有不少人多次染疫，或較過去更容易感染其他病毒如流感等，症狀也會比以往劇烈，這更突顯打疫苗的重要性，否則一再感染，免疫力恐將一路衰弱下去。

針對目前疫苗效力，黃立民說，對於NB.1.8.1仍維持一定保護力，雖預防感染效力僅餘3至4成，但預防住院仍有4至6成、預防重症與死亡仍有8至9成保護力，提醒民眾若已間隔6個月，應定期接種疫苗。如出現呼吸道症狀，則應及早快篩、確診，並接受抗病毒藥物治療，以降低長期影響。