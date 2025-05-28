鈣片跟「鐵劑魚油一起吃」恐白費！醫曝4補鈣關鍵：單次500mg最好

▲醫師建議飯後服用鈣片效果更好。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／台北報導

不少國人喜歡額外服用鈣片補充鈣質，家醫科醫師陳欣湄提醒，補鈣並非越多越好，時間與方式都需謹慎掌握。她指出，國人普遍鈣質攝取不足，因此除了喝牛奶外，直接服用鈣片也是常見選擇。然而，若服用方式不正確，可能導致吸收效率降低，甚至造成浪費。

陳欣湄在個人臉書粉專分享，補鈣時須注意4大重點。首先，單次攝取的鈣片劑量不宜超過500毫克，因為身體一次最佳吸收量僅約500毫克，超過部分無法有效利用。若需要補充更多鈣質，應採分次服用的方式，每次控制在500毫克上下。

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另外，服用鈣片的時間也相當重要。陳欣湄建議最好在飯後服用，因為進食後胃會分泌胃酸，能促進鈣質吸收。她提醒，有些人習慣一次服用多種保健品，但鈣片不宜與鐵劑或高濃度魚油同時服用，這些營養素可能與鈣質產生拮抗作用，降低吸收效率。因此，建議間隔服用以避免干擾。

此外，她也提到市面上的鈣片保健品多為複方型態，通常含有維生素D3或維生素K2等成分。選購時可留意配方設計，挑選含有這些成分的產品，有助於進一步提升補鈣效果。

透過正確的服用方式與劑量控管，不僅能有效補充鈣質，還能避免浪費，達到健康管理的最佳效果。