新冠再爆發「急診壅塞」恐重演！衛福部：已動員醫療體系準備

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情快速升高「超乎預期」，疾管署預估6月底、7月初達到疫情高峰，屆時最高點單周就診恐達20萬人次，直逼前年剛解封時的疫情高峰，然而國內今年初才因為流感疫情釀急診嚴重壅塞，是否會重演當時慘況？衛福部長邱泰源今（28）日受訪坦言「要注意」，衛福部已動員所有醫療體系做好準備，這次會把過去新冠疫情建立的防疫體系、分級分流做好。

疾病管制署昨日公布上周新冠就診破4.1萬人次，比前一周相比增幅達113%，且已連續7週上升並高於去年同期；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。近期國內各醫療院所、臨床醫師也紛紛觀察到新冠就診個案大增。

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邱泰源今日出席立法院衛環委員會被問及新冠防疫，他強調2重點，分別是監控疫情，動員所有的醫療體系來做好準備。邱泰源強調，過去新冠經驗讓國內醫療體系已經有很好的基礎，分級分流的體系原來就在，至於藥物方面也相當充分，快篩試劑則請疾管署統計數量，食藥署請廠商增產，量一定夠，只是舖貨還需要一點時間。

然而國內今年初才因為流感疫情造成急診大爆滿，甚至讓急診醫學會示警壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，這次新冠疫情再來，外界也憂心是否會讓急診壅塞重演。

邱泰源強調，「這次當然我們要注意」，因為新冠跟流感有時候在醫療技術、專業上，也要做一點分別。他重申，衛福部會再把過去建立的防疫體系、分級分流做好，從診所到急診分流都會做好，請大家放心。