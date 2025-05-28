新冠飆高！　醫建議做3事：戴口罩仍是MVP

▲新冠疫情升溫！許多民眾外出紛紛戴上口罩。（示意圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情連續7周上升，上周就診突破4.1萬人次，超越去年同期。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天提出三大防護建議，像是到醫院、搭大眾運輸戴口罩，並勤洗手，口罩仍是防疫MVP，「謝謝你戴口罩，減輕我們醫療人員的壓力。」



黃軒在臉書說，COVID第7波，波波都洶湧，門診人次一路飆高，去年夏季第6波最高單周門急診就診人次約為13萬；疾管署推估，這波6月底至7月初將進入高峰，單周人次可能達20萬，逼近口罩全面解封時的18萬人次。

黃軒表示，為什麼口罩仍是MVP？人體實驗顯示，染疫者佩戴「鴨嘴 N95」，能減少98%的病毒氣溶膠排出，效能優於KN95、布口罩及外科口罩。

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▼端午防新冠！民眾自主戴口罩建議。（圖／疾管署提供）



黃軒指出，《英國醫學期刊》（BMJ）2025回顧指出，在社區流行期，「任何口罩 > 不戴口罩」；在醫療與長照機構中，需持續佩戴N95以上等級，才能真正保護脆弱族群。

黃軒提到，系統性回顧顯示，24項隊列及病例對照研究合併分析證實，不論是布口罩、醫用口罩或N95，戴口罩均能降低感染風險，儘管證據的強度仍受偏倚影響。

黃軒提出三大防護建議：

1、 醫療機構

入院時必須戴口罩，以保護自己及醫護人員。

2、 大眾運輸

車廂密閉、人潮眾多，建議佩戴口罩並勤洗手。

3、 暑假出遊

在室內或擁擠場所應先戴上口罩，然後再放心玩樂。

黃軒提醒，戴口罩不只是防病毒，更是幫助醫療體系「減壓」的關鍵小動作，「謝謝你戴口罩，減輕我們醫療人員的壓力。」

疾管署27日公布上周新冠就診破4.1萬人次，增幅達113%；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。疾管署副署長羅一鈞表示，預估高峰6月底至7月初，屆時單周就診恐達15-20萬人次，呼籲民眾踴躍接種新冠疫苗，進入醫院診所機構、搭大眾運輸建議戴口罩。