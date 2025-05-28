新冠連7周上升　醫「傳染力大增」示警3族群

▲新冠疫情持續升溫，許多人確診出現喉嚨痛症狀。（示意圖／記者趙于婷攝）



記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情連續7周上升，上周就診突破4.1萬人次。對此，兒科急診醫師吳昌騰提醒，主要流行株病毒NB.1.8.1傳染力大幅提升，傳播速度比早期病毒株快上2到3倍；目前重症與死亡風險雖較過去降低，但對嬰幼兒、免疫力較弱或具慢性疾病史的族群，仍不可掉以輕心。

疾管署27日公布上周新冠就診破4.1萬人次，增幅達113%；另上周新增102例重症、19例死亡，雙創今年單周新高。疾管署副署長羅一鈞表示，預估高峰6月底至7月初，屆時單周就診恐達15-20萬人次，呼籲民眾踴躍接種新冠疫苗，進入醫院診所機構、搭大眾運輸建議戴口罩。

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吳昌騰27日在臉書說，新冠變異株NB.1.8.1來勢洶洶！兒童防護不可鬆懈！在最新通報中，最年輕的重症個案是一名 1個月大的本國籍男嬰，病童於5月底出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並且出現呼吸急促與肺部發炎情形。

吳昌騰指出，病童檢驗結果為流感陰性，COVID-19陽性，並發現血氧下降、二氧化碳滯留，進一步出現「酸中毒」現象，緊急轉入加護病房治療；目前病童已住院約7天，生命徵象穩定，仍持續在加護病房接受監護，呼吸功能尚未完全恢復。

▼端午防新冠！民眾自主戴口罩建議。（圖／疾管署提供）



吳昌騰表示，近4周的病毒基因定序結果顯示，在台灣本土COVID-19病例中，NB.1.8.1占比約45%，為目前主要流行株；NB.1.8.1是Omicron亞型病毒的一支新分支，具備以下重要特性：

1、傳染力大幅提升

根據流行病學監測，NB.1.8.1的傳播速度比早期病毒株快上2到3倍，目前已成為中國大陸、香港、澳門及東南亞的主流病毒株。

2、免疫逃逸能力強

此變異株攜帶兩個關鍵突變（Q493E與A435S），使得病毒能有效「閃避」人體原有的免疫記憶，即使曾接種疫苗或曾感染者，也有可能再次染疫。

3、整體致病力較低，但對高風險族群仍具威脅

目前重症與死亡風險雖較過去降低，但對嬰幼兒、免疫力較弱或具慢性疾病史的族群，仍不可掉以輕心。

吳昌騰提到，根據兒科急診室觀察確診兒童病人的臨床症狀，NB.1.8.1的臨床表現大多為上呼吸道感染，症狀多輕微，與一般感冒或輕度流感相仿，常見於兒童的症狀包括：

1、低燒（多數體溫低於38.5℃）。

2、喉嚨疼痛（部分病童表現為劇烈刺痛）。

3、倦怠感、肌肉痠痛。

4、流鼻水、輕微咳嗽。

吳昌騰說，即使NB.1.8.1整體致病力偏低，但在社區高度傳播的背景下，仍須積極做好防護，特別是家有嬰幼兒的家庭，建議採取以下措施：

1、 密切觀察孩子症狀變化

出現高燒、喘促、精神不振等異常，應盡早就醫。

2、 居家休息、避免群聚

確診後請充分休息，避免外出，必要時務必佩戴口罩。

3、 完成疫苗接種

符合資格的兒童應依接種時程完成COVID-19疫苗施打，以降低重症風險。

4、 與其他病毒做鑑別

如體溫高於39°C，較可能是流感；如症狀以鼻塞、打噴嚏為主，可能是鼻病毒引起的普通感冒。