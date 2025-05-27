新冠快篩過期能用嗎？羅一鈞：屆效1年內仍可參考、注意偽陰性

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情連續七周上升，上周就診突破4.1萬人次，疾管署預期最高峰就醫恐上看20萬人次。不過近期因為舖貨一時趕不及，很多民眾抱怨買不到快篩，家裡過期快篩是否還可以用？疾管署副署長羅一鈞今（27）日回應，國內快篩效期認定嚴格，部分國家如美國已有將效期展延，而臨床一線觀察快篩過期在半年至一年之內，可信度可能還是可以參考，但是要當心「偽陰性」問題。

羅一鈞坦言近期新冠疫情升高快速「超乎預期」，上周就診突破4.1萬人次，比前一周翻倍成長還超過去年同期，目前預期高峰會落在6月底至7月初、暑假開始那周，屆時單周就診恐達15-20萬人次，直逼前年剛解封時的疫情高峰，關鍵原因就在於變異株傳播力強，加上過去一年沒有疫情流行，讓容易感染個案增加。

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近期掛病號者狂增，也讓買不到快篩問題浮現，有民眾就直呼是否可以拿過期快篩應急？羅一鈞被問及此事，略顯尷尬回應官方其實比較難直接去教大家可以用過期快篩，但還是有收集一些業者、藥師、醫師意見，所以可稍微說明。

羅一鈞指出，目前在第一線觀察如果是有典型症狀的人用了過期快篩，還是有不少人是測出兩條線、陽性，跟臨床這邊的診斷判斷是蠻一致的，所以醫療端現場也會採認，作為開藥的依據。但如果是陰性就需要去評估該快篩過期後，在家裡保存條件是否不佳。

▲新冠肺炎快篩，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，部分醫師、藥師認為國內對於快篩效期的界定比較嚴格，生產後一年半到兩年就被定為屆效日期，但是像美國等國家都有在展延效期，甚至到兩、三年的都有。也因此，如果國內快篩已經過期，但還在半年到一年之內，其可信度可能還是可以參考。

快篩試劑上有品管線（C線）與測試線（T線），同時顯示兩條為陽性，僅顯示C線為陰性，羅一鈞也提到，如果過期試劑C線未顯示代表品質有問題，結果不能採信。整體來說，使用過期快篩比較容易出現的是「偽陰性」，這點大家使用時要特別小心。