聞自己的屁不覺得臭？研究給答案　還可能有助血管健康

▲放屁。（示意圖／Pixabay）

文／常春月刊

每個人都會放屁，這是再正常不過的生理現象。但你有沒有發現一件奇怪的事？即使自己的屁再臭，好像也不會覺得那麼難受，反而別人的屁味讓人想逃跑？這到底是為什麼？

自己味道 身體有「免疫特權」

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重症醫師黃軒分享，根據《Percept Psychophys》發表的研究，人體的嗅覺系統對「自己熟悉的氣味」有天然的適應性（adaptation），這是一種嗅覺的習慣效應（Olfactory Habituation）。

當大腦反覆接觸同樣的味道（例如自己的屁味）時，神經細胞會逐漸降低反應，讓你感覺味道變淡，甚至直接忽略。這是身體為了避免被不必要的訊息困擾而設計的「過濾系統」。簡單說，你不是聞不到，只是大腦故意忽略了！

自我辨識系統：這是「自己人」

另一個關鍵是「自我氣味辨識」（Self-odor recognition）。哈佛大學在《Development Psychobiology》指出，哺乳動物，包括人類，能夠區分自己與他人的氣味。

這種機制本來是用來保護自己族群的。聞到自己的味道，大腦會產生安全感；聞到陌生氣味，則可能引發警覺、反感或噁心感。因此，自己放的屁，即使臭，也被歸類為「安全氣味」，不容易引起強烈厭惡。

化學成分影響感受

放屁的主要臭味來自硫化氫（H₂S）與其他硫化物。但《Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol》的一篇研究發現，人體對於低濃度硫化氫有一定的耐受性。也就是說，自己製造出來、自己先吸到的微量硫化氫，對身體負擔不大，甚至某些研究還提出它可能有微量保護性作用（例如促進血管擴張、抗氧化），讓我們更不容易對自己的屁味產生劇烈反應。

腦袋「過濾」不重要的味道

聞到自己的屁後，大腦的「邊緣系統」（limbic system）會迅速評估氣味的危險程度。如果判斷這只是無害且熟悉的排泄物氣味，就會指令嗅覺皮層減弱反應，自動忽略。這是一種「節省認知資源」的本能策略，讓我們專注在更重要的外界威脅上。而聞到別人的屁，大腦無法預測其來源與組成，自然會提高警覺，導致反感甚至生理上的排斥。

原來你不是不臭 是你的大腦「放你一馬」

黃軒強調，並不是你的屁比較香，而是嗅覺習慣讓你鈍感了、自我辨識讓你放鬆了、化學成分不會激起強烈反應、大腦過濾幫你省事了。下次放屁時，不妨偷偷感謝自己的大腦，讓你少受一點自己製造出來的「生化武器」攻擊！

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