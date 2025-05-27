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不用花大把時間反覆就醫！All-on-4「最快1天」就完成全口牙齒重建

記者趙于婷／台北報導

牙齒「全口重建」往往需要耗費大量時間，但現今已有「All-on-4®全口速定」，最快1天就可以完成全口重建，不需大量補骨和等候時間，傷口也比較小。專業牙醫師指出，All-on-4®在國外已經使用30多年，主要有「快速恢復基本咀嚼和美觀功能」、「適合怕看牙和行動不便或年長者」、「不需大量補骨」和「恢復期短」等優勢。

許多配戴活動假牙的患者，常因為鬆脫、異物感等困擾影響生活品質。李俊瑩醫師指出，傳統牙齒重建需要大量的補骨和等待時間，才會完成一個固定牙齒，如果骨頭條件不佳，等待時間就會更加漫長，而All-on-4®全口速定一日重建正可以改善這類問題。

All-on-4®全口速定。（圖／諾保科提供）

▲「All-on-4®全口速定」能縮短療程時間並提升舒適度。（圖／諾保科提供，下同）

李俊瑩醫師說明，牙齒重建相關治療五花八門，常遇到患者詢問不知該如何分辨或選擇適合的治療方式，以All-on-4®來說，該技術是用4到6支植體，找到最堅硬的骨頭處，利用長牙橋的方式做全口重建，同時結合藍光導航植牙技術，提升植牙精準度與安全性，另也使用創新的假牙取模方式，能縮短療程時間並提升舒適度，最快當天就可以完成固定。

All-on-4®全口速定。（圖／諾保科提供）

▲All-on-4®技術不斷創新，搭配數位科技輔助，提升治療品質，帶給患者更舒適、安心的治療體驗。

除了可以省下大量就醫時間，林建佑醫師也提到，根據臨床觀察，真的需要做到All-on-4®的病人，常常都是因為很怕看牙，很多人都把牙齒狀況拖得到相當糟糕才就醫，因此對他們來說，解決看牙的恐懼是第一要務，而All-on-4®正是1天就能完成，快速恢復基本美觀跟功能。

林涵威醫師進一步說明，全口重建治療其實有別於一般牙科或是一般植牙治療，全口重建可以改變患者的生活跟樣貌，該技術可以短時間扭轉患者的咀嚼功能跟生活品質。

值得注意的是，All-on-4®在國外已推行使用30幾年，該項技術的植體由葡萄牙醫師Paulo Maló與諾保科公司專業設計研發。李俊瑩醫師說，這項技術是屬於口腔重建裡比較複雜的治療選項，醫師都需透過學習認證，技術才能夠達到純熟，而且現在還有搭配數位科技輔助，例如X-Guide®動態導航系統，可以讓整個過程和結果更加舒適和安全。

由於該技術最快只要1天就能完成重建，相當適合年紀大、不堪舟車勞頓的長輩和怕看牙的人，但民眾需特別留意的是，All-on-4®是一項技術門檻高、需要精密規劃的全口重建方案，並非單純的植牙。林涵威醫師強調，民眾挑選時要注意該醫師或單位是否有原廠認證，只要有受到認證，代表過去幾年內的案例數、治療品質、追蹤成效和治療成果都是相當卓越的，這對民眾來說，更是明確且安心的依據。

All-on-4®全口速定。（圖／諾保科提供）

▲All-on-4®原廠認證對民眾來說，更是明確且安心的依據。

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關鍵字： 全口速定 All-on-4

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