肺炎鏈球菌破新高！醫示警「1類型」又毒又難纏死亡率高

▲醫師提醒，高危險群藥諮詢醫囑接種疫苗。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

近期流感與肺炎鏈球菌感染打破秋冬流行期，且肺炎鏈球菌感染案例更是突破六年新高。對此馬偕醫院小兒感染科邱南昌醫師指出，夏季也有感染案例，主要原因包含氣溫變化、免疫負債，以及個人衛生習慣鬆懈等，其中肺炎鏈球菌以「血清型3」尤其嚴重，血清型3又毒又難對付，死亡率高。

時序逐漸步入夏季，但流感疫情仍處於流行期，似乎有點反常。邱南昌指出，根據疾管署資料，去年6月出現一波流感及肺炎鏈球菌感染高峰，今年恐再出現同樣的趨勢，顯示病毒與細菌打破往年常規秋冬流行期，全年無休。

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邱南昌特別提及，感染流感後容易引發細菌型肺炎，最常見的細菌就是肺炎鏈球菌，針對侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群如下列，因此上有老、下有小的三明治家庭，須特別注意，包括「5歲以下嬰幼兒、65歲以上老人、慢性疾病族（如群患有氣喘、糖尿病、慢性腎臟病、吸菸、高飲酒量、心臟疾病和慢性肝病）等」。

邱南昌分享，肺炎鏈球菌中容易造成侵襲性感染的血清型大概有10多種，其中血清型3因其特殊構造，抗體較難以對付，感染後死亡率高達30～47%，死亡率頗高。

根據疾管署流行病學監測數據來看，多年來血清型3也一直是本土侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）的常客，年年榜上有名，不可輕忽，且不只台灣，如日本、香港、南韓等大眾喜愛旅遊的鄰近地區，都深受血清型3的肆虐與威脅。

而在疫苗方面，現行台灣市面上的肺炎鏈球菌疫苗有2種，分別為「結合型疫苗」13價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV13）、15價肺炎鏈球菌結合型疫苗（PCV15）和「多醣體疫苗」 23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPSV23）。

隨著疫苗演進，朝向多價血清型研發，但是多價血清型疫苗誘發抗體濃度的表現各有差異，建議民眾可主動與醫師討論肺炎鏈球菌疫苗之選擇。邱南昌提醒，面對目前全年無休的流感與肺炎鏈球菌血清型3感染，除了勤洗手、戴口罩等個人衛生防護之外，建議依照醫囑施打肺炎鏈球菌疫苗。