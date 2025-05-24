這波新冠常見急性喉炎！中醫曝白膿塊照示警：恐釀氣管發炎、肺炎

▲醫師發文分享近期新冠個案急性喉炎症狀非常明顯，圖中呈現患者急性化膿性扁桃腺炎。（圖／翻攝自Facebook／兒科三百首賴韋圳中醫師）

記者洪巧藍／台北報導

近期新冠疫情快速竄升，根據疾管署統計，光是上周因為新冠就診就達到1.9萬人次，本周還可能翻倍成長。中醫師賴韋圳分享臨床觀察，這波新冠患者有不少人有急性喉炎症狀，會有喉嚨痛、咽喉紅腫、扁桃腺腫大或化膿，頸部淋巴腺腫大等症狀，若未妥善治療，容易演變為氣管發炎，甚至是肺炎，提醒民眾多注意。

台大兒童醫院感染科醫師黃立民接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這次新冠感染有觀察到「咽喉發炎」比較明顯，所以個案會覺得喉嚨很痛、很乾，甚至會像是被砂紙磨過一樣；幼兒則比較會有哮吼表現，推估近期病毒影響偏向上呼吸道、咽喉，反而肺部不是主要表現。

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中醫臨床觀察也發現類似問題。賴韋圳今日在臉書粉專貼出一張喉嚨深部佈滿白色膿塊的照片，提醒要注意新冠併發急性喉炎。他說，這次新冠遇到很多個案急性喉炎的症狀非常明顯，包含喉嚨痛、咽喉紅腫、發燒、乾咳、有黃痰還帶血、吞嚥不適、耳朵痛、頭痛、扁桃腺腫大或化膿、頸部淋巴腺腫大。

「嚴重的急性喉炎其實蠻危險的。」賴韋圳提醒，如果不好好治療，有可能會影響呼吸，或是變成氣管發炎，甚至肺炎。中醫治療方式，包含清熱解毒的溫病藥物，也要避免刺激性的食物，可以吃水果或不冰的仙草，如果呼吸不暢，會用外用藥噴。而預防勝於治療，平時最重要的是勤洗手，戴口罩。

黃立民指出，當懷疑是否新冠感染且要儘早確診，如果符合條件盡早使用抗病毒藥物，可以避免重症、縮短病程，也比較不會傳染給家裡其他人；至於要預防新冠，最重要且最簡單的方法仍然是接種疫苗。

疾管署說明，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列重症警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不清、皮膚/嘴唇或指甲床發青、無法進食/喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少收縮壓<90mmHg或無發燒之情形下心跳>100次/分鐘，請務必立刻就醫。

此外，65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，於快篩陽性後請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。