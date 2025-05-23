解禁「日本全齡牛」　食藥署公告即日起開放進口

▲日牛進口再解禁。（圖／達志示意圖）

生活中心／綜合報導

衛福部食藥署先前已預告開放「日本全齡牛肉」進口，預告期滿後，食藥署昨日公告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。

國內先前已經開放美國、加拿大全牛齡牛肉進口，而在世界動物衛生組織的三級風險等級，包括風險未明、風險可控制、風險可忽略中，美國、加拿大和日本都被歸類在風險可忽略的最安全等級。食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，正式刪除「須來自30月齡以下牛隻」的門檻規定，放寬日本牛肉及其產品輸入我國應符合條件。

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預告在5月5日期滿，食藥署昨日公布修正「日本牛肉及其產品之進口規定」，即起取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。

食藥署長姜至剛曾經指出，開放日本全齡牛是經過風險評估後，也符合國際精神，其中也有考慮國人攝食風險評估資料庫，若以最保守的估計，消費者每天食用認為風險最高的帶骨牛肉，終生風險中位數是6.49乘以10的負9次方，也就是1億5000萬名消費者中，才有1位暴露於足以致病普利昂蛋白，而罹患新型庫賈氏症。