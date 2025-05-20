「烏龜頸」年輕化！重度3C族肩頸痛　亞大醫院揭浮針舒痛新解方

▲年輕人出現「烏龜頸」、「富貴包」症狀，發現多半都是重度3C產品使用族群。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

亞洲大學附屬醫院近來門診發現不少患者雖然年紀輕，卻長期飽受肩頸痠痛、網球肘之苦，甚至出現「烏龜頸」、「富貴包」症狀，發現多半都是重度3C產品使用族群，手機、電腦幾乎不離身，雖然嘗試西醫復健但卻效果有限，評估後，建議採用浮針治療，果然大幅縮短患者的病痛時程，也改善頸部不適症狀。

亞洲大學附屬醫院中醫師吳俊昌指出，長期姿勢不良或過度使用肌肉，都會造成「肌肉受傷」，甚至衍生椎間盤突出等後遺症，不僅整天疼痛難耐，甚至會甚至影響睡眠，造成生活品質大幅下降，近來便有不少民眾飽受肩頸或關節痠痛問題，抱怨「痛到快得憂鬱症了」。

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出現「烏龜頸」、「富貴包」症狀，前者主要是頭頸向前傾、背部拱起或駝背，側面看就像烏龜探頭一般；後者則是指第六頸椎到第三胸椎中的突起處，大多在大椎穴附近，外型有如突出的小山坡，由於西醫發現常出現在社會經濟地位高及年長貴婦身上，因此又稱為「Dowager's Hump」。

吳俊昌指出，中醫治療疼痛除了使用傳統針灸與藥物治療外，也可選擇「浮針療法」處理，其原理是將一次性的拋棄式浮針針具，刺入疼痛肌群附近的皮下疏鬆結締組織，接著以特有的「掃散」與「再灌注」手法，幫助放鬆緊繃的筋膜、促進循環，這與傳統針灸的針刺深度與治療理念不同，屬於現代針灸的新技術。

吳俊昌強調，浮針的安全性高，僅針刺於皮下層，不會接觸重要神經或器官，且全程使用無菌、拋棄式針具，也無注射藥物注射，許多患者在第一次治療後疼痛即顯著改善，相較傳統針灸，浮針治療幾乎無痠、麻、脹、痛等不適感，過程舒適，十分適合因過度使用、拉傷、扭傷等造成的肌肉與軟組織疼痛，例如四肢關節疼痛、頸肩僵硬、背部腰臀痠痛等。

但吳俊昌也提醒，浮針療法雖可以有效紓緩痠痛，但民眾還是得從減少3C產品使用時間、注意姿勢及維持運動習慣等各方面改善，同時加強訓練肌肉力量，才能成功遠離疼痛，盡快恢復正常生活功能。

▲浮針的安全性高，僅針刺於皮下層，不會接觸重要神經或器官。（圖／記者游瓊華翻攝）