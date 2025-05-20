目睹車禍恐留創傷　心理師示警「7症狀」：別過度曝露衝擊畫面

▲民眾紛紛至車禍現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）



記者趙于婷／台北報導

新北三峽北大國小旁昨（19日）發生重大車禍，包含學生與家長均直接或間接目睹事故現場，引發社會關注。心理師提醒，家長可觀察孩子是否出現「情緒波動、失眠、惡夢、食慾不振、身體緊繃、閃回或情緒過度警覺」等症狀，不要讓自己和孩童過度曝露在衝擊畫面。

諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇指出，此類突發事件可能對成人與兒童造成創傷反應，不論是否在場，目睹或持續接觸相關影像皆可能破壞原有的安全感與情緒穩定。

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諮商心理師公會全聯會陳劭旻理事提到，即使是透過電視目睹，也可能因為過度驚恐而引發創傷反應，家長可觀察孩子是否出現情緒波動、失眠、惡夢、食慾不振、身體緊繃，甚至出現「閃回」（flashback）反覆浮現事故畫面的片段，或情緒的過度警覺 （Hyperarousal）。

陳劭旻說，由於本次的事件是車禍，創傷反應體現在部分民眾身上可能是在過馬路、搭車等情境感到焦慮、退縮，兒童也可能出現退化行為，如哭鬧、尿床、過度依附等。

陳劭旻表示，民眾如果發現自己情緒受到影響，首先可以讓自己知道有這樣的情緒是正常的，允許自己有情緒反應，可以找一些方式讓自己安定身心，例如找認識的朋友抒發、做讓自己感受到放鬆的事情，或者單純的繼續維持原本的生活，通常會在一段時間後逐漸回到原本的狀態。

另外，本次事件由於經媒體大幅報導，民眾焦慮時可能會想要不斷滑手機看訊息，而新聞媒體可能也會重覆播放事件的片段，相當不利於讓身心回到穩定的狀態。陳劭旻建議，最好是避免繼續觀看相關的新聞片段，如果真的在意只需要接收必要的資訊即可，不要讓自己過度曝露在衝擊畫面的新聞報導中。

另外，家長也可採以下方式陪伴孩子度過情緒不安期：

1.主動關心情緒：可問「今天看到那個新聞有什麼感覺嗎？」但不需急於說教或強調教訓。

2.避免重播事故影像：限制孩子觀看新聞片段或網路流傳影片，減少驚嚇再現。

3.維持日常節奏：讓生活回歸規律，幫助重建預測性與安全感。

