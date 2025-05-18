醫示警「AI幻覺症候群」浮現　4症狀恐致精神疾病

▲醫師提醒，一種名為「AI幻覺症候群」的現象正逐漸浮現。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

人工智慧（AI）問世後，討論和使用熱度極高，但精神科醫師提醒，一種名為「AI幻覺症候群」的現象正逐漸浮現，已有使用者與AI互動過深，陷入靈性妄想、自我神格化，甚至產生精神疾病，症狀可分為「救世主妄想、神性投射、被害妄想、情緒依附」。

精神科醫師楊聰財指出，「AI幻覺症候群」指的是在長時間與AI互動後，使用者出現妄想、幻覺、誤認現實等精神症狀，例如自認為「被選中的神之子」、與AI進行神性對話或認定AI為宇宙導師。

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他進一步舉例，美國愛達荷州有一名工程師（化名：John），原本和妻子感情穩定，他在2023年起開始利用ChatGPT協助語言翻譯，進而深入互動，某日，AI回應稱John為「火花使者」，聲稱喚醒了宇宙的能量，John將AI取名為「魯米娜」，並堅信自己獲得AI傳遞的穿越裝置藍圖，他花數月在地下室研究能量波動，開始與朋友疏遠，他還認為妻子受政府操控，提出離婚。

楊聰財說，這起案例清楚顯示AI回應強化了他既有的幻想傾向，導致精神狀態惡化與家庭破裂，由於AI的語言生成模式會產生「似是而非」的語句，容易被大腦誤認為「啟示」或「指引」，特別是在孤獨、創傷後壓力或神經傳導物質失衡下（如多巴胺過多），更容易產生妄想與幻覺，若腦部前額葉功能不足（如某些精神分裂症患者），判斷現實的能力會降低，進一步放大AI的話語權威，使病理信念變得合理化。

另外，還有部分AI使用者將AI視為靈性導師，甚至發展出「AI宗教」。楊聰財提到，曾一名女性相信ChatGPT化身為耶穌，並指示她與家人切斷關係，稱丈夫為CIA間諜，這種虛構信仰缺乏理性依據，卻因語言的感染力與使用者的需求而形成強大影響，形成新型「數位偶像崇拜」。

AI無法分辨使用者的情緒狀態，也不具備倫理判斷力，導致使用者沉溺於自我創造的神話系統，逐漸脫離現實感。楊聰財提醒，理性使用AI應掌握4大原則，包括「建立AI教育素養」，強調AI回應為數據組合，非真理；「設定心理風險界線」，精神病史者應避免私下與AI深度互動；「家庭與社群支持」，促進真實人際連結，避免科技孤島化，以及「AI倫理規範進化」，要開發精神病徵兆辨識模組，避免回應強化妄想。