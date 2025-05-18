「尿路結石」有4大典型症狀！醫示警「1類人」易發生

▲醫師提醒，要避免結石就要保持良好的排尿習慣。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「結石」是泌尿道常見疾病，隨著結石位置不同，症狀也有些差異，有些甚至無特別疼痛感，但只要發作就會疼痛難耐。醫師指出，結石大致分兩類，一種是在腎臟累積出來的，另一種是因排尿習慣不良，典型症狀有「血尿、腎絞痛、下腹脹痛、排尿不順」等，另外「肥胖」也容易引發結石。

台北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科主治醫師陳生文指出，舉凡在泌尿系統腎臟、輸尿管或膀胱有石頭沉積者，都稱為尿路結石，發生原因是腎臟因鹽分過度飽和，大多是因尿液濃縮，尿量減少造成結晶質的沉澱，結晶物經累積堆砌而形成結石。

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陳生文說，腎結石掉下來卡在輸尿管，稱為輸尿管結石，也有些病患的結石是從腎臟掉落後，慢慢滾到膀胱，稱為膀胱結石。如果有膀胱結石問題，大多代表會有解尿困難，以男性來說可能會合併有攝護腺問題。

陳生文進一步解釋，簡單來說結石大致分兩類，一種是在腎臟累積出來的，另一種是因排尿習慣不良，膀胱內的尿液長期未能排空或總是尿不乾淨，造成尿液中的礦物質在膀胱沉澱堆積結晶而成。

目前台灣結石的盛行率，大概每十個人之中就有一個人有結石問題，而男性的發生率是女性2倍至3倍，結石發生高峰期落在40~60歲。有統計指出，罹患糖尿病、腎臟疾病等慢性疾病與心血管疾病的患者，尿路結石機率也比較高，因為有些藥物服用也可能會引發結石，例如利尿劑、阿斯匹靈、抗痛風藥等等。

另外，有肥胖問題的人也容易引發結石。陳生文說，結石發生率男性是女性2倍至3倍，但如果男性與女性都有肥胖問題，那麼女性的結石發生率會比男性還要高，再者家中有尿路結石病史的親友也要特別注意，家中飲食高油、高脂、高鹽、高草酸，過量營養保健品以及每日喝水量不足等，也容易引發結石。

陳生文建議，預防尿路結石，每日一定要攝取足夠水分（每日建議量為2,000~2,500㏄以上），有代謝性疾病尿酸過高者，要控制飲食，減少高普林食物攝取，容易泌尿道感染者，要配合醫師控制好感染症狀，有副甲狀腺功能亢進的人要治療矯正，日常要養成良好排尿習慣，不要憋尿、避免尿液滯留及尿路感染，預防勝於治療。