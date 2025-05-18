不舉年輕化「4類運動」助改善　醫揭3大傷鳥NG行為

▲醫師示警男性勃起功能障礙問題有年輕化的趨勢。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

勃起功能障礙年輕化！泌尿科醫師統計門診求診患者，每4人就有一人是40歲以下的年輕人，各國分析也發現，越是高度發展的國家、地區，不舉越是有年輕化趨勢。醫師分析3大傷「鳥」NG行為，包含熬夜、抽菸、常吃高油高鹽等精緻食物，都是危險因子；若想要恢復雄壯威武，運動絕對是最有效的方法之一，包含重訓、心肺、柔軟度訓練都可有不同面向的幫助。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬在影片「書田會客室」中分享勃起功能障礙衛教，因為現代人的生活步調非常快，不論是工作、家庭等壓力，都可能影響勃起功能，且與性伴侶之間的互動關係，也會是造成勃起功能障礙的一大因素。

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至於生理方面影響，陳鵬舉例，包含外傷造成的神經受傷、骨盆腔構造損傷，本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂）的病患，或是有抽菸、肥胖、不愛運動習慣的人，出現勃起功能障礙的機率更大。

陳鵬也提到，如果有在服用精神科藥物，或是已被診斷為攝護腺肥大，那勃起功能障礙的風險也會比一般人來得高。甚至前幾年新冠肺炎有大流行，新冠病毒本身也會讓男性勃起功能受到損傷。





▲書田診所泌尿科陳鵬醫師。（圖／翻攝自YouTube／書田會客室）

如何區分生理或者心理因素造成的勃起功能障礙？陳鵬表示，可以透過有無「晨間勃起」來區別，若晨勃頻率隨時間逐漸減少，那很可能是生理因素為主，但也有很多人是心理和生理因素共同影響的結果。而如果除了勃起功能障礙又「性」趣缺缺，就要考慮是否有內分泌相關問題，像是睪固酮分泌下降。

想要有效重振雄風，陳鵬強調可透過「運動」去改善，可以達到增加身體吸氧量、提升代謝能力、強化末梢血管通透性等效果，這對於床事、持久度，甚至能提升整體健康，而不同的運動種類各自有不同幫助：

1、重量訓練：增加睪固酮分泌。

2、骨盆底肌群訓練：改善早洩問題。

3、心肺訓練：增強耐力，延長持久度。

4、柔軟度訓練：避免骨盆底肌群僵硬影響硬度。

在飲食方面則建議採用「地中海飲食」，陳鵬解釋，大量攝取新鮮蔬果、全穀類、堅果、豆類等植物性食物，搭配橄欖油這類富含不飽和脂肪酸的油品，減少紅肉攝取，改為多吃雞鴨鵝等家禽白肉或魚肉，不僅對身體健康有幫助，也能改善勃起功能。