台大婦產部性騷性侵案連爆　院長：調查無拖延「已加強教育」

▲台大醫院住院醫師涉及性侵，引發關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院婦產部性騷、性侵案件接連發生，包含近期遭判刑的住院醫師案，至少3起鬧上媒體版面。台大醫院院長吳明賢今（17）日表示，院方秉持毋枉毋縱立場，在法定時間內完成性騷調查，3起案件情節不太相同，但也顯示婦產部確實有需要加強之處，在去年C教授案件之後已經針對婦產部有2次加強教育，全院教育也加強。他強調，發生這種不幸的事，一定要做亡羊補牢的措施，加害人更是要給予合適的懲罰。

台大醫院一名黃姓婦產部住院醫師趁執勤急診工作時謊稱要進行「性反應測試」，甚至還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」，藉機性侵就診女病患，台北地院審結依趁機性交罪判處3年有期徒刑。台大婦產部先前一名不孕症權威醫師C教授性騷擾住院醫師，遭院方判定性騷擾成立且情節嚴重；另外，有一名台大婦癌權威鄭姓教授涉下藥性侵藥廠女業務遭起訴。

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▲台大醫院院長吳明賢出席130週年院慶義診活動。（圖／記者洪巧藍攝）

北市醫師職業工會日前發布聲明直言，婦產科醫師的工作，理應建立在信任與尊重之上，但近年來接連發生的職場性騷擾與性平事件，反映出醫療專業內部對此議題的漠視與消極處理，事件發生後，也有許多婦產科醫師感受到複雜的痛苦與無力。

工會指出，這些院方與學會口中的「個案」違失累積下來，不僅對受害當事人已造成無可抹滅的傷害，更損及整體婦產科醫師的名譽與醫病間信賴關係。工會呼籲應改變組織文化、重建專業信賴。

吳明賢今日出席台大醫院130週年院慶義診活動，首度針對住院醫師案提出回應。他強調，台大醫院一向毋枉毋縱，性騷相關法規為保護雙方當事人，程序皆依法辦理，完成懲處後也將案件送至主管單位的社會局；至於醫師懲戒主管機關才是衛生局，等到法院調查、判決後才接獲案件。他說，醫院內調查相對單純，一切依法定時程辦理，絕無耽誤，也未袒護加害人。

外界質疑該名住院醫師為何還是完成訓練？吳明賢回應，受害者提告後，醫院隨即展開性騷案件調查，因為受害者當時有急性創傷後症候群，是醫院完成填單、啟動委員會調查，受害者調查期間沒有出面，委員會根據急診護理師所陳述，認定該醫師執行內診時沒有護理師在旁，性騷明確成立，但性侵調查須等法律判決，不是醫院權限，而司法一定會拖比較久。

台大醫院發言人陳彥元表示，住院醫師停訓是非常罕見的處置，僅在重大錯誤確認後才會啟動，畢竟涉及到工作權，此次院方是依據性騷調查委員會最後建議，才處以記過處分，該委員會除院內人員，也有外部專家參與，決議具高度代表性。

針對婦產部相關問題連續發生，吳明賢指出，先前C教授案件之後，院方主管就有特別到婦產部進行了解，雖然近期這3起案件情節不太一樣，且有些屬於個人行為，但確實顯示婦產部在性騷等專業倫理有需要加強，已舉辦2次教育訓練，且在性平事件爆發之前，院內就有定期舉辦性平教育。