新冠疫苗打氣增2成「4天9092人接種」　疾管署：疫情6月達高峰

▲新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情連續5周升溫，醫院診間多了不少染疫就醫民眾，加上金曲歌王陳奕迅確診，讓國人更加警戒。疾病管制署今（16）日公布最新統計，過去4天新冠疫苗接種人數共計9,092人，較上周同期增加兩成，且昨日接種2810人更創約2個月來單日新高。副署長羅一鈞分析，這波疫情預估6月達高峰，提醒民眾盡快接種疫苗，確保高峰來臨前取得保護力。

疾管署統計，上周新冠門急診就診9978人次，較前一周增加66%，已經連續5周上升，預估6月將至高峰。羅一鈞表示，疫情升溫帶動疫苗打氣，本周近4日（5月12日至15日）新冠疫苗接種人數共計9092人，較上周同期（5月5日至8日）接種7512人增加21%，昨日接種2810人更創約7周來單日新高。

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羅一鈞強調，目前公費新冠疫苗庫存仍有約318萬劑，供應無虞，請年齡滿6個月以上民眾踴躍接種，在疫情高峰前提升自我免疫防護，以接種疫苗降低新冠中重症發生風險。

疾管署說明，世界衛生組織（WHO）昨日公布最新新冠疫苗選株會議結論，認為目前的新冠JN.1疫苗仍具足夠保護力。由於全球流行主流仍為JN.1衍生的變異株，世衛專家小組於5/6-5/7開會評估目前使用的新冠疫苗株（JN.1或KP.2），結論為目前疫苗株仍有保護效果、為可持續建議選用的合適疫苗株，也同時建議新變異株LP.8.1為合適的替代疫苗株選項。

由於5月中下旬美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲醫藥管理局（EMA）也將陸續開會決定新冠疫苗選株建議，疾管署將視上述結論是否一致，必要時提ACIP討論我國秋冬新冠疫苗選株建議。

疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。由於國內疫情持續上升，滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者別輕視疾病威脅，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。