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網抱怨買不到快篩　食藥署：已聯繫四大超商、藥局鋪貨

▲▼快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

▲食藥署表示，新冠快篩目前量能充足。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠疫情升溫，疾管署預期疫情6月恐進入高峰，近日陸續有網友抱怨問了10至20家藥局都買不到新冠快篩。對此，食藥署今日澄清，目前快篩整體供應量能充足，已主動聯繫四大超商、連鎖藥局等通路，請其協助家用新冠快篩試劑鋪貨/備貨。

一名女網友在Threads表示，她需要新冠肺炎快篩劑，沒想到問了20幾家藥局都沒貨，因此求問大家「到底哪裡買得到快篩」。不僅如此，上周就有網友求助直呼，「哪裡還買得到COVID-19快篩呀？問了10幾間藥局都說現在沒有在賣了...QQ！」

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針對民眾抱怨買不到新冠快篩，食藥署副署長王德原表示，有關家用新冠快篩試劑國內已核准4張許可證，相關業者分別為寶齡富錦生技股份有限公司、台塑生醫科技股份有限公司以及亞培快速診斷設備股份有限公司，另專業人士用新冠快篩試劑已核准6張許可證，目前整體供應量能充足。

王德原說，已主動聯繫四大超商、連鎖藥局等通路，針對家用新冠快篩試劑請其協助鋪貨/備貨，以維持國內防疫量能，相關通路也表示會盡力配合政府政策，但目前仍須視各門市市場需求，不一定全省通路皆會鋪貨，建議民眾可至較大型的連鎖藥局購買。

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關鍵字： 快篩試劑 快篩 食藥署 新冠肺炎

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