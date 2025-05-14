▲「快樂水」也能救命？急診醫師揭3大隱藏用途：不是每個人都能喝 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

可樂又被戲稱為「快樂水」，不只因為它喝起來甜、氣泡沁涼，還讓人心情大好。但你知道嗎？這瓶在便利商店隨手可得的飲料，在急診室裡竟有「臨時救命」的特殊功能。急診醫師翁梓華在健康節目中分享，可樂在特定醫療情境下，確實具備輔助治療的效果，不過也強調「這不是偏方，更不是人人都適用。」

急診室為何會用「快樂水」？背後有科學依據，翁梓華指出，可樂具備三項特殊性質，使其在部分急診案例中成為輔助處理工具，3種狀況可樂能幫上忙，但別亂喝！

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搶救低血糖

●高糖分：富含葡萄糖與果糖，可迅速補充能量，對低血糖患者極有幫助。

糖尿病患者若出現低血糖症狀，需快速補糖，市售含糖可樂比純水或無糖飲品來得即時有效。急診現場有時會使用這類含糖飲料做為緊急處置。

幫助腸道排出糞石

●酸性成分：碳酸與磷酸具弱酸性，有助於分解腸道內某些阻塞物。

攝取高纖、喝水少，腸道可能卡住植物性糞石。研究指出，碳酸飲料的酸性有機會幫助分解糞石，臨床上醫師會根據病況選擇是否輔以少量可樂處理。

促進腸胃蠕動

●微量咖啡因：能刺激腸胃蠕動，也具短暫提神效果。

手術後、便秘或腸道功能不佳的病人，有時會出現排便困難。汽水中的咖啡因與糖分可短期刺激腸道，幫助恢復蠕動。不過使用時機需醫師評估，非人人適用。

雖然不是藥品，但在醫師專業判斷下，偶爾也能派上用場。翁梓華醫師再三強調：「可樂不能當保健品喝！」提醒，雖然「快樂水」偶爾能在急診室出奇制勝，但並不等於日常飲用就能「養生」或「保健」，長期大量飲用反而會導致肥胖、代謝症候群與其他慢性疾病，尤其糖尿病與腸胃疾病患者更應避免。