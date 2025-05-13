醫實測3週「只吃魚不吃肉」結果血脂掉一半　曝1類魚效果最好

▲醫實測3週「只吃魚」結果血脂狂降一半，曝1類魚效果最好。（圖／達志／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

良好的飲食習慣，有助於維持身體健康，一名長期觀察、研究健康人群的日本醫生大平哲也指出，許多人維持健康的共同點，就是長期攝取健康食物，像是他實測在3週內「三餐都吃魚」，完全不進食其他肉類，沒想到血脂下降了一半，連血液也變得清澈。

日本流行病學家兼醫生大平哲也在他的新書《追蹤1萬人60年後發現的健康者小習慣》中指出，他發現一個人越健康，就越有可能在生活中無意識地養成健康習慣，其中長期攝取健康食物就是其中之一。

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大平哲也表示，大多數食材都有優點與缺點，因此為了維持身體健康，均衡飲食就顯得非常重要，不要只吃單一幾種食物，然而在所有食材中，幾乎沒有缺點的就是蔬菜與魚類，魚類中對健康最有益處的則是「青魚」，青魚在日本是指鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等背部發青的魚類。

大平哲也透露，他曾經在自己身上做過一個實驗，看看不吃肉只吃魚會發生什麼事，實驗總共進行3週，「在那一段時間裡，我早餐、午餐和晚餐都繼續吃魚，但由於我無法處理任何難以烹飪的食物，所以我吃了很多生魚片和鯖魚罐頭」。

大平哲也說，實現取得的成果讓他相當驚訝，他的三酸甘油酯數值下降了幾乎一半，連血液也變得更清澈，然而當他恢復正常飲食，開始食用其他肉類後，三酸甘油酯在1週內就恢復到實驗前的數值，顯示魚類確實比其他肉類更健康。

大平哲也也分享，許多人可能因為不會烹飪，或覺得魚類處理很麻煩，所以日常生活中很少吃魚，其實可以選擇買罐頭當烹飪原料，像是鯖魚罐頭，另外水煮鮭魚中骨罐頭、鮪魚罐頭也是不錯的選擇，但要注意蒲燒沙丁魚罐頭、蒲燒秋刀魚罐頭等雖然也是「青魚」，但因鹽分與糖分含量較高，所以比較不推薦。