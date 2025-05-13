▲大考來臨之前，適當的陪伴與關懷能幫助孩子穩定情緒，減輕壓力。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

文／華人健康網

國中會考即將到來，隨著時間逼近，身心科門診發現，近期有些家長帶著「考前焦慮」的學生求診，孩子們晚上睡不好、白天沒胃口，甚至出現胸悶、頭暈、腹痛等身心合併症狀。兒童青少年專科醫師指出，這類考季高峰期常見的情緒困擾，其實隱藏孩子們對「失敗」的恐懼，而父母適當的應對會幫助孩子的情緒穩定。

「最近來看診的孩子有許多是因為考試壓力。」新竹身心醫學診所兒童青少年專科醫師鄭佳益表示，有些孩子因為焦慮而晚上睡不好，身體不適，或是逃避念書，父母不知道如何處理孩子的情緒而造成衝突，而讓情況更加嚴重。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼孩子會考前焦慮？醫揭3大常見壓力根源

鄭佳益醫師解析，考前焦慮是一種正常但不容忽視的情緒反應，常見的三大心理壓力包括：

過高期待壓力：來自父母、老師或自我設限的高標準，讓孩子覺得「不能失敗」。

負面經驗陰影：過去考差或被責備經驗，造成恐懼與災難化。

同儕比較：被拿來與其他同學比較，焦慮加劇。

父母別踩雷！「地雷話語」會讓孩子更緊張

身為父母，在考前時期的「陪伴態度」非常重要，但有時候會不自覺說出加劇孩子壓力的話語：

不斷提醒「這次很重要、一定要考好！」

拿兄弟姊妹或鄰居比較「你看人家多用功。」

數落孩子「你不緊張，我替你緊張！」

醫師教4招抗焦慮心法

與其試圖讓孩子「不焦慮」，不如陪孩子一起學會「面對焦慮」，鄭佳益醫師分享第一步是家長學會安定自己，「你越平靜，孩子越能穩住。」

傾聽與同理：做孩子的情緒垃圾桶

首先要避免說教或指責，放下「這有什麼好怕的」、「想開一點」的念頭；並專心聽孩子說出他的擔心，試著理解他的感受，如「聽起來你真的很擔心這次考試，壓力很大對嗎？」。讓孩子知道，焦慮是可以被接納，討論的。

引導思考：聚焦可控，打破災難性想法

當孩子陷入「我一定會考砸！」的迴圈時，可以引導思考「最壞的情況是什麼？我們可以怎麼應對？」協助孩子將注意力轉向具體行動，例如：複習計畫、睡眠調整等，而非無法完全控制的分數。

練習正念的放鬆技巧：幫身心「關機」

睡前陪孩子練習5-10分鐘腹式呼吸或五感放鬆法（例如觀察房間的三種顏色、聆聽兩種聲音，或物品接觸到皮膚的感覺），幫助神經系統從對未來的警戒狀態回到當下。

放下成績迷思：父母先穩，孩子才穩

許多孩子將自我價值綁定成績，導致一分差距都成為壓垮內心的最後一根稻草。鄭佳益醫師分享，父母要傳達的不是「你一定要考好」，而是「無論結果如何，我對你的愛都不會改變」這種穩定感，遠比任何激勵更有效。

最後，鄭佳益醫師強調，若孩子的焦慮情緒已經影響生活，例如睡眠困擾持續2週以上、拒學拒考、社交退縮，進而出現身心症狀，甚至自我傷害傾向等極端負面思惟，必須及早就醫。

本文經授權轉自：華人健康網《睡不好、胸悶…會考焦慮上身？醫師分享4招「抗焦慮黃金心法」》

【延伸閱讀】

椎間盤突出只能吃止痛藥？吳文誠中醫師：4招治療椎間盤突出，恢復無痛人生

記憶力變差擔心大腦早老化嗎？鄭佳益醫師揭：植物性飲食5大優點，吃出健康大腦

小腿劇痛放著不管，嚴重可能截肢！嚴可倫醫師：腔室症候群5大症狀別輕忽