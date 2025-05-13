「双聖、茹絲葵代理商」出包！美國進口「炸雞粉」檢出環氧乙烷

▲美國進口炸雞裹粉檢出「環氧乙烷」。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布邊境查驗最新結果，其中有1批美國進口的「炸雞裹粉」檢出「環氧乙烷」，進口業者為「香港商赫士盟食品企業有限公司」，旗下有美式餐廳双聖、Chili's，茹絲葵牛排等。另還有3批自越南輸入的「鮮榴槤」，在邊境被檢出重金屬鎘不合格。

食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」輸入產地為美國的「炸雞裹粉」，被檢出殘留農藥環氧乙烷1.4mg/kg；環氧乙烷為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.1 mg/kg為法規值，這批美國的「炸雞裹粉」在邊境必須退運或銷毀，會針對「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

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另外，共有3批自越南輸入的「鮮榴槤」，在邊境被檢出重金屬鎘不合格，必須退運或銷毀。輸入業者分別為「至誠鮮果貿易有限公司」、「展騰企業社」、「兆勝貿易有限公司」報驗的越南「鮮榴槤」，檢出重金屬鎘介於0.07 mg/kg 至0.18 mg/kg。

▲越南進口榴槤檢出重金屬鎘不合格。

依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他未列之蔬菜及水果類，經去核、梗、冠、籽等非供食用之部位後適用限量為0.05mg/kg。

食藥署將針對「至誠鮮果貿易有限公司」、「展騰企業社」、「兆勝貿易有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，也就是100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入。

根據食藥署統計，近半年，於113年11月5日至114年5月5日止，受理越南報驗的「鮮榴槤」，報驗批數為313批，檢驗不合格批數為4批，不合格率為1.3%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘不合格。食藥署已經從114年4月1日起至114年6月12日止，在邊境對越南報驗的「鮮榴槤」採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。