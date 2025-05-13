川普最惠國政策狂砍藥價　邱泰源要國人放心：醫藥韌性足以因應

▲衛福部長邱泰源談藥價。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普宣布將簽署行政命令推動「最惠國定價」政策，將使藥品價格降低59%，讓美國支付的藥價不高於全球其他任何國家。影響所及恐衝擊全球藥價、新藥研發將更困難，甚至影響病人用藥。衛福部長邱泰源今（13）日喊話國人放心，台灣在藥品及醫材有很好的機制來因應「這就是我們醫藥的韌性」。

邱泰源今日出席衛生福利部防疫中心興建工程動土典禮，受訪時談到川普藥價政策。他強調，台灣會密切注意相關變化，但也請外界放心，台灣不管是藥品、醫材都有很好的監測系統，也有充分存量，足以在發生任何問題時即時反應。

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專家認為，這項政策顛覆現行全球藥價機制，藥廠恐怕為維持美國市場價格優勢，調高其他國家價格，讓藥價全面走高；也恐讓開發中、新興國家恐更難取得藥品，甚至受到利潤大減影響，新藥研發也將受累。

邱泰源指出，如果藥品價格有提高，健保署有機制可以評估提高價格所需成本，此外今年4月26日也公告「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文修正，對國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價，讓國產製藥鏈能更加紮實。邱泰源強調，這些都是增加我國醫藥韌性作為，且足以因應目前國際的變化。

有病友團體擔心，癌症新藥價格受影響，恐怕就此不進入台灣。邱泰源則強調，癌症藥物對病人有幫助，站在國家的立場、政府的立場，絕對要讓它用在病人的身上，他請病友放心，絕對不會發生這種事。