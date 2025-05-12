王必勝7個月瘦16.5公斤　自信喊「不會復胖」

▲王必勝宣告減重16.5公斤。圖為王必勝去年11月時的樣貌。（資料照／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

衛福部前次長王必勝宣告減重16.5公斤，從原本的92公斤瘦到75.5公斤，不僅體態煥然一新，還擺脫了服用4、5年的血壓藥。他自豪說，已建立適合自己的生活模式，不會復胖，距離目標還差3公斤，應能「輕鬆達成」。

王必勝在其臉書表示，去年9月起啟動減重計畫，初期3個月內就大幅減去12公斤，其後4個月則以每月約1公斤的穩定速度持續下降；目前已建立適合自己的生活模式，預估未來再減3公斤也將「輕鬆達成」，且無復胖疑慮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，已成功甩肉16.5公斤，從92公斤瘦到75.5公斤，不僅體態煥然一新，還擺脫了服用多年的降血壓藥物。王必勝表示，4、5年前開始吃降血壓藥物，收縮壓大致控制在130到140左右，不是很穩定，與體重過重應該相關，減重後已停止血壓藥快2個月，血壓維持正常。

此外，他的基礎心率也降了約20 bpm，回到比較年輕時的65 bpm上下。王必勝說，持續重訓及運動，除了體重下降外，體脂肪的百分比也下降，骨骼肌的百分比提高。至於外觀，王必勝說沒那麼重視，但現在看起來確實清爽順眼。

王必勝強調，減重過程中未曾使用任何藥物、注射或保健食品，「不反對使用合法藥物協助，但更關鍵的是建立一套可持續、安全又有效的生活模式，才能避免依賴與復胖。」目前他透過重訓與有氧運動，降低體脂肪、提升骨骼肌，健康指標全面向好。

「我能做到，大家也一定做得到。」王必勝計畫持續分享自身的減重心得與技巧，鼓勵更多人踏上健康之路，帶給社會更多正向能量。