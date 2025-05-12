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川普「最惠國政策」藥價降30至80％　藥界：對台影響變數多

藥物，藥品，藥盒，切藥器，藥罐。（圖／達志影像／示意圖）

▲美國總統川普又簽署行政命令，用以降低美國處方藥成本。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普又簽署行政命令，引進「最惠國」（Most Favored Nation）定價模式，用以降低美國處方藥成本，包括處方藥和藥價可以立即下降30%至80%。對此，學名藥協會今表示，該項新措施對台灣影響有很多變數，建議台灣可藉此機會做政策調整，降低對特定國家藥物的依賴程度。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）透過社群平台Truth Social發文表示「我將簽署一項堪稱美國史上最具影響力的行政命令，處方藥和藥品價格將幾乎立刻下降30%至80%，我將實施『最惠國政策』，讓美國支付的藥價與世界上藥價最低的國家相同。」

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針對此項新措施，學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩直言，美國藥品給付下修，會擾動美國藥品供應鏈結，也會加速在地困難學名藥的法規鬆綁，建議台灣可參考美國對學名藥的法規鬆綁，持續強化原料藥和必要藥品供應鏈的韌性，推動台灣在地製藥韌性。

殷為瑩也坦言，美國的新措施對台灣的影響，變數還很多，現在很難預判情勢，但建議台灣可藉此做政策調整和產業結構轉型，降低對特定國家依賴程度，短期可以用獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例；中期建立關鍵必要藥品儲備制度，長期建議修正生技醫藥產業發展條例。

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關鍵字： 川普 藥價 處方藥 藥物 學名藥 最惠國政策

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